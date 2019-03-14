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НБУ допускает ухудшение инфляционных ожиданий на фоне увеличения правительством социальных расходов
14:34 14.03.2019 |
Национальный банк Украины (НБУ) видит потенциальные проинфляционные риски в планах правительства увеличить в ближайшие месяцы социальные расходы.
"В ближайшие месяцы запланировано повышение социальных выплат и монетизация субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Хотя эффект этих отдельных факторов незначительный, совокупно их влияние может быть ощутимым, если отразится на инфляционных ожиданиях в условиях усиления неопределенности в год двойных выборов", - сообщается на сайте центробанка.
В то же время НБУ добавляет, что активное укрепление обменного курса гривни, опережающее нынешний прогноз центробанка, наоборот, способствует замедлению инфляции.
Как сообщалось, в Украине 1 марта начался процесс монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующие выплаты за текущий отопительный сезон будут производиться до мая текущего года. В марте правительство планирует направить на выплату субсидий в денежной форме почти 5,7 млрд грн.
Помимо этого сообщалось, что пенсионеры, получающие минимальную пенсию (около 1,9 млн лиц), в марте-апреле получат компенсацию за невыплаченную индексацию в 2015 и 2016 годах в размере 2,41 тыс. грн.
Кроме того, 1 марта 2019 года введена автоматическая индексация пенсий. Она коснется 8,1 млн пенсионеров, которым сумма выплаты, предположительно, будет повышена в среднем на 255 грн.
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