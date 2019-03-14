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Морпорты Украины за 2 мес. нарастили перевалку грузов на 12,5%
14:20 14.03.2019 |
Морские порты Украины в январе-феврале 2019 года перевалили 23,129 млн тонн грузов, что на 12,53% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Как отмечают в Администрации морских портов Украины (АМПУ), больше всего на позитивную динамику увеличения перевалки повлияли продукция агропромышленного комплекса и металлургической промышленности, контейнерные грузы, а также удобрения.
По данным АМПУ, в январе-феврале объем перевалки хлебных грузов составил почти 8,5 млн тонн, что на 35,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Перевалка руды выросла на 25,8% до 4,6 млн тонн. Также почти 16% рост продемонстрировало масло - за 2 мес. его перевалка составила свыше 1 млн тонн. "Сохраняется тенденция роста обработки контейнерных грузов: порты перевалили на 20,5 тыс. TEU больше по сравнению с январем-февралем 2018 года", - отмечается в сообщении администрации.
По данным АМПУ, совокупный объем перевалки импорта химических и минеральных удобрений за первые два месяца года составил свыше 350 тыс. тонн, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года.
За указанный период рост перевалки состоялся в первую очередь за счет экспорта, объем которого увеличился по сравнению с прошлогодним более чем на 3,2 млн тонн (+21,5%), тогда как импорт и транзит сократились на 5% и 24% соответственно.
В течение января-февраля морские порты Украины обработали 1726 суден, что на 6,7% или 124 единицы меньше, чем в прошлом году.
Услугами водного транспорта в портах Одесса и Черноморск за первые два месяца воспользовалось 3159 пассажиров.
Благоприятные погодные условия позволили осуществить с начала года 53 суднопрохода по Днепру и перевезти 78,1 тыс. тонн грузов, преимущественно зерновых (66,5 тыс. тонн).
Как сообщалось, морские порты Украины в 2018 году перевалили более 135 млн тонн грузов, что на 2,4 млн тонн больше, чем в 2017г.
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