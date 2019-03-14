Финансовые новости
- |
- 14.03.19
- |
- 16:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ сохранил прогноз инфляции 6,3% в 2019 и допускает влияние на нее повышение соцвыплат и монетизации субсидий
14:10 14.03.2019 |
Национальный банк сохранил прогноз инфляции 6,3% в 2019 и допускает влияния на нее повышения социальных выплат и монетизации субсидий.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Согласно январскому прогнозу инфляция снизится до 6,3% в 2019 году и вернется к целевому диапазону 5% +/-1 п.п. в начале следующего года.
"Этот прогноз актуален даже с учетом появления новой информации со времени предыдущего заседания правления по монетарной политике. С одной стороны, на ближайшие месяцы запланированы повышение социальных выплат и монетизация субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Хотя эффекты этих отдельных факторов незначительны, совокупно их влияние может быть ощутимым, если отразится на инфляционных ожиданиях в условиях усиления неопределенности в год двойных выборов", - говорится в нем.
С другой стороны, более существенное укрепление обменного курса гривны, которое заложено в текущий прогноз, наоборот, способствует замедлению инфляции.
Вместе с тем риски для снижения инфляции, о которых Национальный банк отмечал в январском макроэкономическом прогнозе, также сохраняются.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк отмечает, что в случае усиления инфляционного давления регулятор может повысить учетную ставку.
Государственный бюджет на 2019 год предусматривает рост инфляции на уровне 7,4%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Любое привлечение госдолга Украиной - хорошо. И вот почему
|Чому Ситник боїться свого Павлика Морозова
|Безнаказанный ястреб. Почему ВСУ всегда знают, что делают оккупанты на Донбассе и в Крыму
|В эпицентре скандала. Почему Сытнику будет тяжело отмыться от Углавы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ не видит угрозы задержки транша МВФ после отмены КС нормы о незаконном обогащении
|НБУ допускает ухудшение инфляционных ожиданий на фоне увеличения правительством социальных расходов
|Морпорты Украины за 2 мес. нарастили перевалку грузов на 12,5%
|Цены на нефть слабо снижаются 14 марта, Brent торгуется у $67,5 за баррель
|На АЗС в Киеве 14 марта подорожал автомобильный газ
|НБУ сохранил прогноз инфляции 6,3% в 2019 и допускает влияние на нее повышение соцвыплат и монетизации субсидий
Это интересно
|Новый нанопористый материал обещает улучшить батареи и катализаторы
|Bugatti Baby II: электромобиль для детей и взрослых за 30 000 евро
|«Призовые опросы» в соцсетях проводят мошенники - ПриватБанк
|10 успешных людей, которые не учились в университете
|ФБР раскрыло коррупционную схему попадания в элитные университеты США
|Домашние 3D-технологии мертвы — сдалась даже NVIDIA
|Цены на игровые мониторы падают, и это только начало