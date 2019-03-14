НБУ сохранил прогноз инфляции 6,3% в 2019 и допускает влияние на нее повышение соцвыплат и монетизации субсидий

Национальный банк сохранил прогноз инфляции 6,3% в 2019 и допускает влияния на нее повышения социальных выплат и монетизации субсидий.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Согласно январскому прогнозу инфляция снизится до 6,3% в 2019 году и вернется к целевому диапазону 5% +/-1 п.п. в начале следующего года.

"Этот прогноз актуален даже с учетом появления новой информации со времени предыдущего заседания правления по монетарной политике. С одной стороны, на ближайшие месяцы запланированы повышение социальных выплат и монетизация субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Хотя эффекты этих отдельных факторов незначительны, совокупно их влияние может быть ощутимым, если отразится на инфляционных ожиданиях в условиях усиления неопределенности в год двойных выборов", - говорится в нем.

С другой стороны, более существенное укрепление обменного курса гривны, которое заложено в текущий прогноз, наоборот, способствует замедлению инфляции.

Вместе с тем риски для снижения инфляции, о которых Национальный банк отмечал в январском макроэкономическом прогнозе, также сохраняются.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк отмечает, что в случае усиления инфляционного давления регулятор может повысить учетную ставку.

Государственный бюджет на 2019 год предусматривает рост инфляции на уровне 7,4%.