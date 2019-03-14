Финансовые новости
- |
- 14.03.19
- |
- 16:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Иностранным инвесторам могут разрешить не регистрировать инвестиционные контракты в госорганах
13:42 14.03.2019 |
Минэкономразвития обнародовало законопроект, предусматривающий отмену государственной регистрации договоров (контрактов), заключаемых иностранцами с целью инвестирования средств в экономику Украины.
Как сообщает ЛІГА:ЗАКОН.Бізнес, в документе речь идет о средствах частных лиц-иностранцев, которые инвестируют в существующие или новые украинские бизнес-проекты и не создают при этом собственную фирму.
Сейчас такие договоры должны регистрироваться в государственных органах с представлением пакета документов и уплаты соответствующих услуг. Для ввоза, например, оборудования, иностранный инвестор, вынужден решить вопрос не только с таможней, но и с органами госрегистрации, которые могут рассматривать документы в течение 20 дней.
В законопроекте предлагается отменить госрегистрацию контрактов, но оставить за таможней право осуществлять проверки, в т. ч. невыездные, в частности относительно фактического использования перемещенного оборудования или товаров.
Напомним, что в отчете KPMG за 2018 год говорится о растущем доверии международных инвесторов к Украине. Иностранные инвестиции выросли на 47% при 25 объявленных сделках, и сумма сделок составила $508 млн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Любое привлечение госдолга Украиной - хорошо. И вот почему
|Чому Ситник боїться свого Павлика Морозова
|Безнаказанный ястреб. Почему ВСУ всегда знают, что делают оккупанты на Донбассе и в Крыму
|В эпицентре скандала. Почему Сытнику будет тяжело отмыться от Углавы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ не видит угрозы задержки транша МВФ после отмены КС нормы о незаконном обогащении
|НБУ допускает ухудшение инфляционных ожиданий на фоне увеличения правительством социальных расходов
|Морпорты Украины за 2 мес. нарастили перевалку грузов на 12,5%
|Цены на нефть слабо снижаются 14 марта, Brent торгуется у $67,5 за баррель
|На АЗС в Киеве 14 марта подорожал автомобильный газ
|НБУ сохранил прогноз инфляции 6,3% в 2019 и допускает влияние на нее повышение соцвыплат и монетизации субсидий
Это интересно
|Новый нанопористый материал обещает улучшить батареи и катализаторы
|Bugatti Baby II: электромобиль для детей и взрослых за 30 000 евро
|«Призовые опросы» в соцсетях проводят мошенники - ПриватБанк
|10 успешных людей, которые не учились в университете
|ФБР раскрыло коррупционную схему попадания в элитные университеты США
|Домашние 3D-технологии мертвы — сдалась даже NVIDIA
|Цены на игровые мониторы падают, и это только начало