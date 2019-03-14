Иностранным инвесторам могут разрешить не регистрировать инвестиционные контракты в госорганах

Минэкономразвития обнародовало законопроект, предусматривающий отмену государственной регистрации договоров (контрактов), заключаемых иностранцами с целью инвестирования средств в экономику Украины.

Как сообщает ЛІГА:ЗАКОН.Бізнес, в документе речь идет о средствах частных лиц-иностранцев, которые инвестируют в существующие или новые украинские бизнес-проекты и не создают при этом собственную фирму.

Сейчас такие договоры должны регистрироваться в государственных органах с представлением пакета документов и уплаты соответствующих услуг. Для ввоза, например, оборудования, иностранный инвестор, вынужден решить вопрос не только с таможней, но и с органами госрегистрации, которые могут рассматривать документы в течение 20 дней.

В законопроекте предлагается отменить госрегистрацию контрактов, но оставить за таможней право осуществлять проверки, в т. ч. невыездные, в частности относительно фактического использования перемещенного оборудования или товаров.

Напомним, что в отчете KPMG за 2018 год говорится о растущем доверии международных инвесторов к Украине. Иностранные инвестиции выросли на 47% при 25 объявленных сделках, и сумма сделок составила $508 млн.

