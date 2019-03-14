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В январе доходы местных бюджетов выросли на 21,5% до 18,7 млрд гривен
22:21 13.03.2019 |
В январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года доходы местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) выросли на 21,5%, или на 3,309 млрд гривен до 18,665 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українськi Новини.
При этом поступления от налога на доходы физических лиц составили 10,802 млрд гривен, что на 24,4% больше по сравнению с январем прошлого года.
Поступления от единого налога выросли на 21,6% до 3,735 млрд гривен, от платы за землю - на 6,0% до 2,008 млрд гривен, от налога на недвижимое имущество - на 34,9% до 604,5 млн гривен.
Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом доходы местных бюджетов выросли на 22%, или на 44 млрд гривен до 234 млрд гривен.
Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко прогнозирует рост доходов местных бюджетов до 291,1 млрд гривен в 2019 году.
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