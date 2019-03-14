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Конкурсный отбор на должность главы Госгеонедр выиграл действующий руководитель
17:35 13.03.2019 |
Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы в ходе конкурсного отбора на занятие вакантной должности главы Государственной службы геологии и недр Украины определила победителем временно исполняющего обязанности главы службы Олега Кирилюка.
Об этом сообщается на сайте Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.
"По результатам конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной службы геологии и недр определен победитель - Кирилюк Олег Васильевич», - сказано в сообщении.
Кроме Кирилюка к конкурсу были допущены еще 4 кандидата: начальник юридического управления Госгеонедр Браиловская Кристина, а также временно безработные Сарамага Роман, Кузьмин Сергей и Карпин Максим.
Как сообщал УНИАН, в начале февраля Кабинет министров Украины объявил конкурс на занятие вакантной должности главы Государственной службы геологии и недр Украины.
Оклад главы госслужбы составит 18 тыс. грн плюс надбавки и дополнительные стимулирующие выплаты, предусмотренные законом.
Глава Госгеонедр назначается на 5 лет с правом повторного назначения на еще один срок или дальнейшего перевода по предложению Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы на равнозначную или нижестоящую должность в другой государственный орган.
В конце мая 2017 года Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы не смогла выбрать победителя на должность главы Госгеонедр. Конкурс должен был состояться еще 16 мая, однако комиссия его перенесла из-за отсутствия кворума.
18 мая 2017 года Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка. До этого должность и.о. председателя ведомства занимал Николай Бояркин.
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