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Частная тяга может появиться в Украине уже в этом году
17:29 13.03.2019 |
В этом году в экспериментальном режиме будет введена частная тяга на железной дороге.
Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, об этом глава ведомства Владимир Омелян заявил во время расширенного совещания с председателем Киевской областной государственной администрации Александром Терещуком с аграриями Киевщины.
"Во-первых, мы постепенно обеспечиваем железную дорогу тягой. При поддержке президента Украины подписан контракт с General Electric на поставку локомотивов в Украину. "Укрзализныця" уже получила 22 тепловоза, остальные 8 доукомплектовываются и будут переданы "Укрзализныце" в середине марта. Во-вторых, в этом году в экспериментальном режиме мы вводим частную тягу на железной дороге. В-третьих, грузовые вагоны "Укрзализныця" будут сдаваться в аренду на электронных аукционах ProZorro.Продажи", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры.
Омелян отметил, что агропромышленный комплекс является одной из важнейших отраслей национальной экономики, двигателем экономического развития страны.
"Почти 40% валюты, которая входит в Украину, - валюта от агропромышленного комплекса. На европейском рынке работают более 700 украинских компаний. Показатели первых месяцев 2019 свидетельствуют о росте экспорта продукции АПК", - цитирует пресс-служба министра.
Также, глава министерства отметил, что именно благодаря онлайн-сервису "Укрзализныця" планирует перейти на электронную систему продажи и котировки стоимости перевозок в грузовых вагонах, что позволит сформировать объективную картину на спрос вагона со стороны рынка и определить сбалансированную стоимость вагона для клиента.
"Введение этого прозрачного механизма должно снять любые вопросы относительно реальной стоимости перевозки и установить конкурентную цену на вагоны. Цена может колебаться в зависимости от спроса и предложения. К тому же электронные аукционы - это антикоррупционная защита", - Омелян.
Также он сообщил, что за последние годы удалось значительно увеличить перевозки грузов речным транспортом.
"Еще один важный вопрос, который стоит перед нами, и Киевская область имеет в нем преимущество - это речная логистика. Благодаря нашим совместным усилиям мы нарастили объем грузов, которые ежегодно проходят по реке, более чем в три раза. Если в 2013 году это было 3 миллиона тонн, то в 2018 году - это уже 10 миллионов тонн. И это только начало. Это дешевле, удобнее, и, в конце концов, это логичнее", - отметил глава министерства.
Кроме того, Омелян отметил, что в условиях недостатка вагонов бизнес вынужденно переходит на дорогу и везет груз автомобильным транспортом, но это не должно происходить с нарушением габаритно-весовых норм.
Как сообщал УНИАН, 31 января в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект о создании конкурентного рынка железнодорожных перевозок путем предоставления права частным перевозчикам осуществлять ж/д перевозки, после того, как в конце 2018 года депутаты отклонили аналогичный документ.
В конце октября 2018 года президент Украины Петр Порошенко поручил главе "Укрзализныци" Евгению Кравцову в течение месяца подготовить законопроект о запуске частной тяги в стране.
"Укрзализныця" допускает приход частной тяги на железную дорогу через 7 лет, что предусмотрено в Соглашении об ассоциации с ЕС, которое вступило в силу в сентябре 2017 года.
Ранее в интервью УНИАН министр сообщил, что частную тягу планируется привлечь на тех участках, которые приносят "Укрзализныце" убыток, а не прибыль.
По его словам, сделать это можно в экспериментальном режиме, договорившись с крупным мировым оператором, запустить частную тягу, чтобы отработать рентабельность маршрутов и впоследствии превратить это в бизнес.
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