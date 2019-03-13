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ФСБ России перекрыло все схемы поставок комплектующих для «Укроборонпрома», - Луценко
16:56 13.03.2019 |
Федеральная служба безопасности России перекрыла все схемы поставок комплектующих для государственного концерна "Укроборонпром".
Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в ходе заседания Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию фактов хищения в Вооруженных силах, передают Українські новини.
"ФСБ на прошлой неделе перекрыло все, по крайней мере нам известные, схемы перевозок. Речь идет о том, что иного пути у "Укроборонпрома" я не знаю, если речь идет об уникальных деталях, наладить производство которых даже в Советском Союзе занимало десятки лет", - сказал он.
Луценко отметил, что в новых украинских ракетах средней и большой дальности используются детали российского производства.
Как сообщали Українські Новини, 26 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного хищения имущества должностными лицами государственного концерна "Укроборонпром".
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