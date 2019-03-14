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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Метпредприятия Украины за 2 мес. сократили потребление газа на 9%, электроэнергии - на 4%

16:51 13.03.2019 |

Экономика

 

Металлургические предприятия Украины в январе-феврале 2019 года снизили потребление природного газа на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 310 млн куб. м.

Согласно информационной справке объединения "Укрметаллургпром" в среду, в феврале объем потребленного металлургами газа составил около 145 млн куб. м, что на 12% ниже предыдущего месяца.

Потребление электроэнергии метпредприятиями в январе-феврале текущего года составило около 1,920 млрд кВт/ч (96% относительно января-февраля прошлого года). При этом в феврале потреблено около 910 млн кВт/ч, что на 10% меньше января-2019.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2018 году снизили потребление природного газа на 4% по сравнению с 2017 годом с учетом предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ), но нарастили на 4% без предприятий на НКТ - до 1,840 млрд куб. м.

Потребление электроэнергии метпредприятиями за 2018 год составило 11,76 млрд кВт/ч (102% объема потребления за 2017 год - с НКТ, 106% - без НКТ).

В 2017 году метпредприятия нарастили потребление природного газа на 3% по сравнению с 2016 годом - до 1,8 млрд куб. м, но снизили на 11% потребление электроэнергии - до 11,5 млрд кВт/ч.

В 2016 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 1% по сравнению с 2015 годом - до 1,74 млрд куб. м, но нарастили использование электроэнергии на 4% - до 12,9 млрд кВт/ч.

В 2015 году было зафиксировано сокращение потребления природного газа на 19% - до 2,013 млрд куб. м, при этом использование электроэнергии снизилось на 13% - до 12,4 млрд кВт-ч.

В 2014 году потребление газа металлургами составило около 2,5 млрд куб. м (81% объема потребления за 2013 год).
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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