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В Украине начнут производить инверторы для солнечных электростанций
15:58 13.03.2019 |
Инжинирингово-производственное ООО "С-Инжиниринг" (Одесса) в конце февраля подписало лицензионное соглашение с компанией AEG Power Solutions, которая предоставит ему исключительное право на производство солнечных инверторов по технологии AEG PS, передает Энергореформа.
Как сообщается на сайте "С-Инжиниринг", инверторы мощностью до 1000 кВА будут производиться на его одесском заводе под брендом SEMAG, созданным группой компаний "Метрополия" и группой компаний SE Group International.
На сегодня инверторы, являющиеся основным компонентом СЭС, в Украине не производятся.
"Произведенное в Украине оборудование по технологии компании AEG PS будет иметь достаточную долю местного производства для получения сертификата У-1, подтверждающее украинское происхождение товара", - отметил директор по проектам солнечной энергетики ООО "С-Инжиниринг" Александр Семенюг.
Вице-президент по развитию бизнеса и новых рынков AEG Power Solutions Йорг Лидлофф, который цитируется в пресс-релизе, в свою очередь сообщил, что в будущем у компании большие планы по расширению линейки продукции, которая изготавливается по ее технологии в Украине.
"Метрополия" оказывает инжиниринговые услуги полного цикла в энергетике. SE Group International во главе с "С-Инжиниринг" производит электрощитовое оборудование, сертифицированное по европейским стандартам.
AEG Power Solutions - ведущий мировой поставщик систем и решений для систем электроснабжения.
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