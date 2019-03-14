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Кабмин ввел с апреля выплату ежемесячной помощи в размере 1,7 тыс. гривен за третьего ребенка в семье
Кабинет Министров ввел с 1 апреля ежемесячную выплату многодетным семьям за третьего и более ребенка в возрасте до 6 лет пособий в размере 1,7 тыс. гривен.
Соответствующее решение принято на заседание правительства в среду, передают Українські Новини.
"Каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и следующего ребенка до 6 лет ежемесячную помощь от государства в размере прожиточного минимума для детей до 6 лет. С 1 апреля - 1 626 гривен на месяц на одного ребенка, с 1 июля - 1 699 гривен, с 1 декабря - 1 779 гривен",- сказал министр социальной политики Андрей Рева, представляя документ.
По состоянию на 1 январе, в Украине стоит на учете 334 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается 1,1 млн детей.
По словам министра, выплаты предусмотрены для 158,8 тыс. детей до 6 лет (третий и более ребенок в семье).
Ежемесячная помощь будет выплачиваться за счет субвенций местным бюджетам в рамках утвержденного бюджета на текущий год.
Потребность в средствах - 200 млн гривен ежемесячно или 2,4 млрд гривен ежегодно.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман предложил не повышать выплату несколько раз в году, а сразу установить ее на уровне 1,7 тыс. гривен.
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