Поступление ЕСВ в госбюджет увеличилось на 23% до 40 млрд гривен в январе-феврале, - ГФС

Поступление единого соцвзноса в госбюджет увеличилось 23% до 40 млрд гривен в январе-феврале.

Об этом говорится в сообщение пресс-службы Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

В январе-феврале 2019 ГФС обеспечено поступление 40 млрд гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за январь прошлого года на 23,9%, или на 7,7 млрд гривен.

В феврале 2019 было обеспечено 20,9 млрд гривен ЕСВ, на 22%, или на 3,8 млрд гривен. более февраля 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, Государственная фискальная служба отмечает, что поступления в общий фонд госбюджета в 2018 году выросли на 15,2% или на 96,5 млрд гривен до 729,4 млрд гривен.