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Поступление ЕСВ в госбюджет увеличилось на 23% до 40 млрд гривен в январе-феврале, - ГФС
23:12 12.03.2019 |
Поступление единого соцвзноса в госбюджет увеличилось 23% до 40 млрд гривен в январе-феврале.
Об этом говорится в сообщение пресс-службы Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.
В январе-феврале 2019 ГФС обеспечено поступление 40 млрд гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за январь прошлого года на 23,9%, или на 7,7 млрд гривен.
В феврале 2019 было обеспечено 20,9 млрд гривен ЕСВ, на 22%, или на 3,8 млрд гривен. более февраля 2018 года.
Как сообщали Українські Новини, Государственная фискальная служба отмечает, что поступления в общий фонд госбюджета в 2018 году выросли на 15,2% или на 96,5 млрд гривен до 729,4 млрд гривен.
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