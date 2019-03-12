Бизнес не ощутил изменений на таможне

Показатель Таможенного индекса остался на уровне предыдущего периода и составил 2,92 балла по 5-ти балльной шкале во второй половине 2018 года.

Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация со ссылкой на EBA_Customs_Index_2018.

По итогам опроса, 35,6% таможенных экспертов считают, что коррупция в таможенных органах остается на прежнем уровне. Что касается качества таможенных услуг, мнения разделились: 42,6% опрошенных довольны качеством услуг и профессионализмом работников таможни, а 40,2% - недовольны.

На что чаще жаловался бизнес

Среди основных проблем, с которыми сталкивались представители бизнеса при прохождении таможенного контроля во второй половине 2018, были:

* несовершенная система фитосанитарного, радиологического контроля (особенно, обременительный контроль товаров в деревянной таре);

* затягивания процесса таможенного оформления;

* необоснованные запросы на предоставление дополнительных документов.

Оценка работы системы "Единое окно"

С февраля 2018 при импорте товаров стало обязательным применение системы "Единого окна".

Опрос показал, что 54,1% экспертов довольны работой этой системы. Они отметили упрощение и ускорение прохождения таможенных формальностей. В предыдущем периоде таких было 37,7%.

В то же время остается 16% недовольных, поэтому устранение недостатков и налаживание более эффективной работы системы остается актуальным вопросом.

"Результаты опроса демонстрируют точечное улучшение настроений специалистов, взаимодействующих с таможенными органами. Однако ожидания бизнеса от реформ опережают скорость их внедрения, а этого недостаточно, чтобы говорить о комплексном улучшение ситуации", - комментирует итоги индекса исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Например, она вспомнила задержки при прохождении таможенных процедур до более чем четырех часов, что, по ее словам, является "недопустимым, ведь ставит под угрозу долгосрочное планирование экономической деятельности компаний".

Опрос проводился в январе-феврале 2019 года, в нем взяли участие 90 таможенных экспертов из компаний-членов ассоциации.

Таможенный индекс проводится Европейской Бизнес Ассоциацией с 2010 года. Исследование состоит из трех тематических блоков: коррупция, качество таможенных услуг, работа "Единого окна". Индекс измеряется дважды в год. Отметка три считается нейтральной. Максимальная оценка - пять баллов.