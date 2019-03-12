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Крупные налогоплательщики увеличили декларирование налога на прибыль на 15,3% до 5,3 трлн гривен в 2018
16:57 11.03.2019 |
Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) отмечает, что по итогам кампании декларирования в 2018 году крупные налогоплательщики задекларировали 5,3 трлн гривен налога на прибыль, что на 15,3% больше фактических начислений за 2017 год.
Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков, передают Українські Новини.
По итогам кампании декларирования 2018 года, объемы доходов налогоплательщиков, обслуживаемых Офисом крупных налогоплательщиков ДФС составили 5,3 трлн гривен, что на 714,6 млрд гривен или на 15,3% превышает доходы за 2017 год.
Доходы крупных плательщиков составляют почти 57% от объемов доходов по Украине в целом.
В то же время, плательщики офиса обеспечили более 63,8% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране.
Крупными плательщиками офиса задекларировано 77,4 млрд гривен налога на прибыль, на 6,7 млрд гривен или на 9,5% больше фактических начислений за аналогичный период прошлого года (справочно - по 2017 задекларировано 70,8 млрд гривен).
Крупными плательщиками по результатам 4 квартала 2018 года до уплаты задекларировано 21 млрд грн налога на прибыль, на 2,5 млрд гривен, или на 13,2% больше начислений третьего квартала прошлого года.
Налоговая отдача по налогу на прибыль крупных плательщиков по итогам 2018 составляет 1,44%, и остается высокой по стране (1,07% всего по Украине).
Как сообщали Українські Новини, поступления в общий фонд госбюджета в 2018 году выросли на 15,2% или на 96,5 млрд гривен до 729,4 млрд гривен.
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