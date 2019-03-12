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Украинцы активнее декларируют доходы
15:39 11.03.2019 |
На 11 марта 2019 года в Единый госреестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, подали 371 002 ежегодных деклараций. В этот же день в прошлом году в Реестр поступило 261 611 ежегодных деклараций, сообщают в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПС).
В агентстве напоминают, что до конца этапа декларирования осталось три недели. На сайте НАПС размещены видео и текстовые разъяснения по заполнению деклараций, рекомендации по работе с Реестром, ссылки на открытые государственные реестры, в которых содержится большинство информации, необходимой для указания в декларации.
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