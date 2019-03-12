Рост цен промпроизводителей в Украине в феврале сохранился на уровне 1% – Госстат

Цены в промышленности Украины в феврале 2019 года возросли на 1%, как и месяцем ранее, после снижения в декабре 2018 года на 0,4% и роста в ноябре на 1,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам февраля 2019 года рост цен в промышленности вновь замедлился до 10,2% с 10,4% по итогам января, с 14,2% – по итогам декабря и 16,5% - по итогам ноября прошлого года.

Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в феврале 2019 года возросли на 1,7%, тогда как при поставках за пределы страны они снизились на 2,1%.

Основной причиной подорожания в феврале стал рост цен в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 4,3%, отмечает ведомство.

По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 1,1%, в частности, в добыче железных руд – на 2,5%, сырой нефти и природного газа, а также каменного угля - на 0,1%.

В перерабатывающей промышленности цены уменьшились на 0,6%. Снижение цен произошло в металлургии (на 2,5%), производстве химических веществ (на 0,9%), изготовлении изделий из древесины, производства бум аги и полиграфической деятельности на 0,7%. Подешевели также мясо и мясные продукты (на 1,6%), сахар (на 2%)

Рост цен зафиксирован в производстве кокса и продуктов нефтепереработки цены – на 2,1%, фармацевтике – на 1,2%.



Изменение цен производителей промышленной продукции в феврале 2019 г.¹ к январю 2019 г., %

Всего в феврале 2019-к январю 2019 В пределах Украины За пределами Украины Промышленность всего 101,0 101,7 97,9 Добывающая промышленность и разработка карьеров 101,1 101,0 101,7 Добыча каменного угля 100,1 100,1 - Добыча сырой нефти и природного газа 100,1 100,1 - Добыча металлических руд 102,5 103,6 101,6 Перерабатывающая промышленность 99,4 100,2 97,2 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 99,7 100,0 98,5 производство мяса и мясных продуктов 98,4 98,3 99,1 производство молочных продуктов 101,2 101,0 103,6 производство хлеба и хлебобулочных изделий 101,9 102,2 97,9 производство сахара 98,0 97,6 … 2 производство напитков 101,3 101,4 100,1 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 100,3 100,6 98,4 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 99,3 100,0 97,9 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 102,1 102,3 92,7 Производство химических веществ и химической продукции 99,1 99,3 97,8 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 101,2 101,2 101,4 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 100,1 100,1 100,0 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 97,5 99,1 96,0 Машиностроение 99,8 100,2 98,5 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 101,2 101,6 99,9 Производство электрооборудования 99,1 99,3 98,3 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 99,7 99,8 99,6 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 100,1 100,9 97,0 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 104,3 104,3 - Товары промежуточного потребления 99,1 100,0 97,7 Инвестиционные товары 100,5 101,0 98,2 Потребительские товары краткосрочного пользования 99,9 100,1 98,7 Потребительские товары длительного пользования 100,2 102,0 96,5 Энергия 103,3 103,3 92,7

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.

Данные: Госстат



Изменение цен производителей промышленной продукции в феврале 2019 года¹ к февралю 2018 г., %

Всего в феврале 2019-к февралю 2019 В пределах Украины За пределами Украины Промышленность всего 110.2 113.2 98.3 Добывающая промышленность и разработка карьеров 106.8 106.9 106.4 Добыча каменного угля 111.3 111.3 - Добыча сырой нефти и природного газа 120.7 120.7 - Добыча металлических руд 92.4 80.3 105.3 Перерабатывающая промышленность 102.6 105.2 96.3 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 105.0 106.6 99.8 производство мяса и мясных продуктов 101.1 101.3 95.3 производство молочных продуктов 110.8 111.1 104.1 производство хлеба и хлебобулочных изделий 115.8 116.7 102.4 производство сахара 87.2 86.9 … 2 производство напитков 114.5 114.5 113.9 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 107.2 107.2 107.5 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 104.6 106.9 99.8 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 100.0 100.4 85.4 Производство химических веществ и химической продукции 103.4 106.0 94.7 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 115.8 117.2 103.4 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 110.6 111.9 101.4 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 94.5 95.9 93.3 Машиностроение 106.6 109.7 100.0 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 107.0 107.8 104.0 Производство электрооборудования 103.4 105.0 98.3 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 104.4 106.6 100.7 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 111.5 115.2 98.9 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 129.3 129.3 - Товары промежуточного потребления 98.9 99.8 97.7 Инвестиционные товары 108.3 110.5 100.6 Потребительские товары краткосрочного пользования 105.5 106.9 99.5 Потребительские товары длительного пользования 105.5 109.7 99.3 Энергия 123.6 123.7 85.5

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.

Данные: Госстат