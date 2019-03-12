Рост цен промпроизводителей в Украине в феврале сохранился на уровне 1% – Госстат

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам февраля 2019 года рост цен в промышленности вновь замедлился до 10,2% с 10,4% по итогам января, с 14,2% – по итогам декабря и 16,5% - по итогам ноября прошлого года.
Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в феврале 2019 года возросли на 1,7%, тогда как при поставках за пределы страны они снизились на 2,1%.
Основной причиной подорожания в феврале стал рост цен в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 4,3%, отмечает ведомство.
По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 1,1%, в частности, в добыче железных руд – на 2,5%, сырой нефти и природного газа, а также каменного угля - на 0,1%.
В перерабатывающей промышленности цены уменьшились на 0,6%. Снижение цен произошло в металлургии (на 2,5%), производстве химических веществ (на 0,9%), изготовлении изделий из древесины, производства бум аги и полиграфической деятельности на 0,7%. Подешевели также мясо и мясные продукты (на 1,6%), сахар (на 2%)
Рост цен зафиксирован в производстве кокса и продуктов нефтепереработки цены – на 2,1%, фармацевтике – на 1,2%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в феврале 2019 г.¹ к январю 2019 г., %
|Всего в феврале 2019-к январю 2019
|В пределах Украины
|За пределами Украины
|Промышленность всего
|101,0
|101,7
|97,9
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|101,1
|101,0
|101,7
|Добыча каменного угля
|100,1
|100,1
|-
|Добыча сырой нефти и природного газа
|100,1
|100,1
|-
|Добыча металлических руд
|102,5
|103,6
|101,6
|Перерабатывающая промышленность
|99,4
|100,2
|97,2
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|99,7
|100,0
|98,5
|производство мяса и мясных продуктов
|98,4
|98,3
|99,1
|производство молочных продуктов
|101,2
|101,0
|103,6
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|101,9
|102,2
|97,9
|производство сахара
|98,0
|97,6
|… 2
|производство напитков
|101,3
|101,4
|100,1
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|100,3
|100,6
|98,4
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|99,3
|100,0
|97,9
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|102,1
|102,3
|92,7
|Производство химических веществ и химической продукции
|99,1
|99,3
|97,8
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|101,2
|101,2
|101,4
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|100,1
|100,1
|100,0
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|97,5
|99,1
|96,0
|Машиностроение
|99,8
|100,2
|98,5
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|101,2
|101,6
|99,9
|Производство электрооборудования
|99,1
|99,3
|98,3
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|99,7
|99,8
|99,6
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|100,1
|100,9
|97,0
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|104,3
|104,3
|-
|Товары промежуточного потребления
|99,1
|100,0
|97,7
|Инвестиционные товары
|100,5
|101,0
|98,2
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|99,9
|100,1
|98,7
|Потребительские товары длительного пользования
|100,2
|102,0
|96,5
|Энергия
|103,3
|103,3
|92,7
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.
Данные: Госстат
Изменение цен производителей промышленной продукции в феврале 2019 года¹ к февралю 2018 г., %
|Всего в феврале 2019-к февралю 2019
|В пределах Украины
|За пределами Украины
|Промышленность всего
|110.2
|113.2
|98.3
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|106.8
|106.9
|106.4
|Добыча каменного угля
|111.3
|111.3
|-
|Добыча сырой нефти и природного газа
|120.7
|120.7
|-
|Добыча металлических руд
|92.4
|80.3
|105.3
|Перерабатывающая промышленность
|102.6
|105.2
|96.3
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|105.0
|106.6
|99.8
|производство мяса и мясных продуктов
|101.1
|101.3
|95.3
|производство молочных продуктов
|110.8
|111.1
|104.1
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|115.8
|116.7
|102.4
|производство сахара
|87.2
|86.9
|… 2
|производство напитков
|114.5
|114.5
|113.9
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|107.2
|107.2
|107.5
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|104.6
|106.9
|99.8
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|100.0
|100.4
|85.4
|Производство химических веществ и химической продукции
|103.4
|106.0
|94.7
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|115.8
|117.2
|103.4
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|110.6
|111.9
|101.4
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|94.5
|95.9
|93.3
|Машиностроение
|106.6
|109.7
|100.0
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|107.0
|107.8
|104.0
|Производство электрооборудования
|103.4
|105.0
|98.3
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|104.4
|106.6
|100.7
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|111.5
|115.2
|98.9
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|129.3
|129.3
|-
|Товары промежуточного потребления
|98.9
|99.8
|97.7
|Инвестиционные товары
|108.3
|110.5
|100.6
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|105.5
|106.9
|99.5
|Потребительские товары длительного пользования
|105.5
|109.7
|99.3
|Энергия
|123.6
|123.7
|85.5
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.
Данные: Госстат