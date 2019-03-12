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Информация об агентстве
Fitch подтвердил рейтинг Украины В-
10:41 11.03.2019 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Украины на уровне B- со стабильным прогнозом.
Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.
Агентство отмечает, что рейтинг отражает слабую внешнюю ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, слабый банковский сектор, институциональные ограничения и политические риски.
Аналитики Fitch отмечают, что повышенная гибкость обменного курса, разблокирование внешнего финансирования благодаря новой программе Международного валютного фонда и умеренные внешние дисбалансы смягчают краткосрочное давление на международные резервы.
В то же время в агентстве подчеркнули, что своевременное соблюдение программы сотрудничества с МВФ имеет ключевое значение.
Как сообщали Українські Новини, Fitch Ratings отмечает, что поддержка Международного валютного фонда является ключевым фактором кредитоспособности Украины.
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