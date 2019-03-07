Инфляция в Украине в феврале замедлилась до 0,5% за месяц, 8,8% - за год – Госстат

Инфляция в Украине в феврале 2019 года составила 0,5% по сравнению с 1% в январе и 0,8% в декабре прошлого года, сообщила Государственная служба статистики Украины в четверг.

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам февраля замедлился до 8,8% с 9,2% по итогам января и 9,8% – за минувший год.

Базовая инфляция в феврале 2019 года также снизилась до 0,2% с 0,3% в январе, в годовом измерении – до 7,8% с 8,3% по итогам января.

Поквартальный прогноз Нацбанка Украины предполагает снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,4%, удержание ее на том уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.

На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 6,6% и 3,6%) подорожали овощи и фрукты. На 1,9-0,6% выросли цены продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, сахар, макаронные изделия, молоко и молочные продукты, масло.

В то же время подешевели яйца, мясо и мясопродукты, рис.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,7%, алкогольные напитки - на 0,8%.

Одежда и обувь подешевели на 3,5%, в частности, обувь - на 3,7%, одежда - на 3,3%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошел, главным образом, за счет повышения тарифов на водоснабжение - на 1,8%, горячую воду, отопление на - 1,5%, содержание домов и придомовых территорий – на 1,2%, канализацию - на 1,1%

Снижение цен на транспорт в целом на 0,1% в основном вызвано удешевлением топлива и масел на 2,0% и автомобилей на 0,6%. Вместе с тем на 5,1% и 2,0% подорожал проезд в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте.

Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.



Индекс цен потребителей в январе 2019г, %

февраль 2019 к январю 2019 февраль 2019 к декабрю 2018 февраль 2019 к февралю 2018 Январь-февраль 2019 к январю-февралю 2018 Индекс потребительских цен 0,5 1,5 8,8 9,0 Продукты питания и безалкогольные напитки 0,9 3,0 7,8 7,8 Продукты питания 0,9 3,1 8,1 8,1 Хлеб та хлебопродукты 1,0 1,9 14,1 14,1 Хлеб 1,2 2,1 20,4 20,7 Макаронные изделия 0,8 1,4 13,8 14,0 Мясо и мясопродукты -0,9 -0,6 7,9 8,2 Рыба та рыбопродукты 1,3 2,1 9,5 10,1 Молоко 0,7 2,3 9,6 9,4 Сыр и мягкий сыр (творог) 0,7 2,0 9,5 9,7 Яйца -3,6 -4,1 -14,4 -13,5 Масло сливочное 0,6 1,7 10,4 10,2 Масло подсолнечное -0,2 0,2 1,6 2,1 Фрукты 3,6 8,5 -21,6 -20,5 Овощи 6,6 24,3 41,2 37,9 Сахар 0,9 1,2 -6,7 -7,4 Безалкогольные напитки 0,4 1,0 6,2 6,1 Алкогольные напитки, табачные изделия 1,2 2,4 17,8 17,9 Одежда и обувь -3,5 -7,9 0,5 0,9 Одежда -3,3 -7,7 -0,5 0,1 Обувь -3,7 -8,3 1,2 1,2 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,5 3,1 13,2 13,1 Содержание и ремонт жилья 0,2 0,6 8,4 9,0 Водоснабжение 1,8 3,2 20,8 20,9 Канализация 1,1 3,9 23,4 23,7 Содержание домов и придомовых территорий 1,2 1,9 16,3 16,9 Электроэнергия 0,0 0,0 0,0 0,0 Природный газ 0,0 0,0 22,9 22,9 Горячая вода, отопление 1,5 12,7 18,3 17,4 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,1 0,6 5,1 5,7 Здравоохранение 0,6 1,5 7,9 8,1 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,5 1,2 6,5 6,7 Амбулаторные услуги 1,1 2,7 11,3 11,6 Транспорт -0,1 -1,8 6,0 6,9 Топливо и масла -2,0 -8,0 -5,9 -3,9 Транспортные услуги 2,1 3,3 27,0 27,2 Пассажирский железнодорожный транспорт 5,1 10,9 26,8 23,8 Пассажирский автодорожный транспорт 2,0 2,7 27,2 27,7 Связь 1,5 4,0 15,7 15,2 Отдых и культура 0,8 1,5 4,0 3,9 Образование 0,4 1,8 13,4 13,4 Рестораны та гостиницы 0,7 1,5 12,0 12,2 Разные товары и услуги 0,8 1,6 10,7 10,7

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны ООС.

Данные: Госстат