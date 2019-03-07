Инфляция в Украине в феврале замедлилась до 0,5% за месяц, 8,8% - за год – Госстат

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам февраля замедлился до 8,8% с 9,2% по итогам января и 9,8% – за минувший год.
Базовая инфляция в феврале 2019 года также снизилась до 0,2% с 0,3% в январе, в годовом измерении – до 7,8% с 8,3% по итогам января.
Поквартальный прогноз Нацбанка Украины предполагает снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,4%, удержание ее на том уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.
На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 6,6% и 3,6%) подорожали овощи и фрукты. На 1,9-0,6% выросли цены продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, сахар, макаронные изделия, молоко и молочные продукты, масло.
В то же время подешевели яйца, мясо и мясопродукты, рис.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,7%, алкогольные напитки - на 0,8%.
Одежда и обувь подешевели на 3,5%, в частности, обувь - на 3,7%, одежда - на 3,3%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошел, главным образом, за счет повышения тарифов на водоснабжение - на 1,8%, горячую воду, отопление на - 1,5%, содержание домов и придомовых территорий – на 1,2%, канализацию - на 1,1%
Снижение цен на транспорт в целом на 0,1% в основном вызвано удешевлением топлива и масел на 2,0% и автомобилей на 0,6%. Вместе с тем на 5,1% и 2,0% подорожал проезд в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте.
Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.
Индекс цен потребителей в январе 2019г, %
|февраль 2019 к январю 2019
|февраль 2019 к декабрю 2018
|февраль 2019 к февралю 2018
|Январь-февраль 2019 к январю-февралю 2018
|Индекс потребительских цен
|0,5
|1,5
|8,8
|9,0
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|0,9
|3,0
|7,8
|7,8
|Продукты питания
|0,9
|3,1
|8,1
|8,1
|Хлеб та хлебопродукты
|1,0
|1,9
|14,1
|14,1
|Хлеб
|1,2
|2,1
|20,4
|20,7
|Макаронные изделия
|0,8
|1,4
|13,8
|14,0
|Мясо и мясопродукты
|-0,9
|-0,6
|7,9
|8,2
|Рыба та рыбопродукты
|1,3
|2,1
|9,5
|10,1
|Молоко
|0,7
|2,3
|9,6
|9,4
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|0,7
|2,0
|9,5
|9,7
|Яйца
|-3,6
|-4,1
|-14,4
|-13,5
|Масло сливочное
|0,6
|1,7
|10,4
|10,2
|Масло подсолнечное
|-0,2
|0,2
|1,6
|2,1
|Фрукты
|3,6
|8,5
|-21,6
|-20,5
|Овощи
|6,6
|24,3
|41,2
|37,9
|Сахар
|0,9
|1,2
|-6,7
|-7,4
|Безалкогольные напитки
|0,4
|1,0
|6,2
|6,1
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|1,2
|2,4
|17,8
|17,9
|Одежда и обувь
|-3,5
|-7,9
|0,5
|0,9
|Одежда
|-3,3
|-7,7
|-0,5
|0,1
|Обувь
|-3,7
|-8,3
|1,2
|1,2
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0,5
|3,1
|13,2
|13,1
|Содержание и ремонт жилья
|0,2
|0,6
|8,4
|9,0
|Водоснабжение
|1,8
|3,2
|20,8
|20,9
|Канализация
|1,1
|3,9
|23,4
|23,7
|Содержание домов и придомовых территорий
|1,2
|1,9
|16,3
|16,9
|Электроэнергия
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Природный газ
|0,0
|0,0
|22,9
|22,9
|Горячая вода, отопление
|1,5
|12,7
|18,3
|17,4
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,1
|0,6
|5,1
|5,7
|Здравоохранение
|0,6
|1,5
|7,9
|8,1
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0,5
|1,2
|6,5
|6,7
|Амбулаторные услуги
|1,1
|2,7
|11,3
|11,6
|Транспорт
|-0,1
|-1,8
|6,0
|6,9
|Топливо и масла
|-2,0
|-8,0
|-5,9
|-3,9
|Транспортные услуги
|2,1
|3,3
|27,0
|27,2
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|5,1
|10,9
|26,8
|23,8
|Пассажирский автодорожный транспорт
|2,0
|2,7
|27,2
|27,7
|Связь
|1,5
|4,0
|15,7
|15,2
|Отдых и культура
|0,8
|1,5
|4,0
|3,9
|Образование
|0,4
|1,8
|13,4
|13,4
|Рестораны та гостиницы
|0,7
|1,5
|12,0
|12,2
|Разные товары и услуги
|0,8
|1,6
|10,7
|10,7
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны ООС.
Данные: Госстат