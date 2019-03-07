В Кабмине надеются запустить накопительные пенсии до 2020 года

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что Украина готова к внедрению накопительного уровня пенсионной системы, и призывает Верховную Раду как можно скорее принять закон, необходимый для его запуска с 2020 года.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, возможно ли запустить накопительную пенсионную систему с 2020 года, П.Розенко сказал: "Возможно, если парламент в ближайшее время за это проголосует. Нам нужно примерно 3-4 месяца для принятия дополнительной нормативной базы по запуску накопительной системы. Поэтому я призываю Верховную Раду как можно быстрее это сделать, и с 2020 года запустить накопительный уровень".

Вице-премьер отметил, что проблема с внедрением второго уровня пенсионной системы в последние годы была связана с балансированием бюджета Пенсионного фонда Украины, но, по его мнению, медлить с введением накопительного уровня больше нельзя.

"Если бы Украина вовремя ввела накопительную систему, примерно 10 лет назад, то мы бы за это время аккумулировали больше ресурсов в экономике Украины от системы пенсионного страхования, чем получили кредитов от Международного валютного фонда. Вот какого ресурса мы лишены из-за нерешительности политиков", - добавил вице-премьер.

П.Розенко уверен, что Украина готова к внедрению накопительной системы, и нужно только политическое решение Верховной Рады относительно ее запуска.

"Для этого есть соответствующие подготовленные и согласованные, в том числе с правительством, проекты законов", - констатировал он.

Как сообщалось, в конце февраля представители общественных организаций и негосударственных пенсионных фондов потребовали от Кабинета министров поспособствовать внедрению накопительного уровня пенсионной системы с 2020 года и выразили опасения, что второй этап пенсионной реформы будет отложен на неопределенное время в связи с затягиванием рассмотрения законопроекта №6677, предусматривающего ее введение.

Законопроект №6677 о введении накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, авторами которого является группа народных депутатов из разных фракций, предлагает ввести децентрализованную накопительную систему через негосударственные пенсионные фонды.

Согласно ему, часть обязательных взносов в пенсионную систему должна накапливаться на пенсионных счетах граждан, которые платят такие взносы. Эти средства будут инвестироваться в экономику Украины для получения инвестиционного дохода и защиты их от инфляционных процессов.

В конце декабря 2018 года из Меморандума об экономической и финансовой политике стало известно, что Украина на период действия программы stand-by сотрудничества с МВФ приостановит введение второго (накопительного) уровня пенсионной системы.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявлял, что Кабмин готов поддержать внедрение накопительного уровня пенсионной системы, если парламент примет данный законопроект.