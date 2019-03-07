В феврале украинский автопром снова ушел в минус

По предварительным данным ассоциации «Укравтопром», количество выпущенных украинскими заводами автотранспортных средств в феврале ограничилось 314 единицами.

Таким образом, от своего февральского результата годичной давности украинский автопром отстал на 56 процентов.

Легковое подразделение национального автопрома закончило месяц падением более чем в 2,5 раза относительно февраля 2018 года. А вся статистика по легковым автомобилям вновь была сформирована только крупноузловой сборкой на закарпатском предприятии «Еврокар».

Февральское производство грузовых автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составило всего 5 единиц, что в 7 раз меньше чем годом ранее.

Автобусное производство сократилось на 11%, до 71 шт.

Всего с начала года в Украине было изготовлено 1207 ед. автотранспортных средств или на 7% меньше, чем за первые два месяца прошлого года.

Легковых автомобилей - 1066 шт. (-2%);

Коммерческих - 10 шт. (-85%);

Автобусов - 131 шт. (-6%).