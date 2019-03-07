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В феврале украинский автопром снова ушел в минус
13:25 07.03.2019 |
По предварительным данным ассоциации «Укравтопром», количество выпущенных украинскими заводами автотранспортных средств в феврале ограничилось 314 единицами.
Таким образом, от своего февральского результата годичной давности украинский автопром отстал на 56 процентов.
Легковое подразделение национального автопрома закончило месяц падением более чем в 2,5 раза относительно февраля 2018 года. А вся статистика по легковым автомобилям вновь была сформирована только крупноузловой сборкой на закарпатском предприятии «Еврокар».
Февральское производство грузовых автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составило всего 5 единиц, что в 7 раз меньше чем годом ранее.
Автобусное производство сократилось на 11%, до 71 шт.
Всего с начала года в Украине было изготовлено 1207 ед. автотранспортных средств или на 7% меньше, чем за первые два месяца прошлого года.
Легковых автомобилей - 1066 шт. (-2%);
Коммерческих - 10 шт. (-85%);
Автобусов - 131 шт. (-6%).
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