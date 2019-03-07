Госгеокадастр срывает «пилот» по земельным аукционам через «Prozorro.Продажи» - Кубив

Госгеокадастр перестал выставлять лоты на торги через систему электронных торгов "Prozorro.Продажи" ссылаясь на то, что она обнародует данные участников и победителя аукциона, вследствие чего Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) видит риск срыва пилотного проекта по внедрению электронных земельных торгов через эту систему.

Как сообщило МЭРТ на сайте в четверг, об этом 6 марта в ходе правительственного заседания заявил первый вице-премьер-министр - министр экономразвития Степан Кубив.

"В то же время МЭРТ настаивает на том, что раскрытие для общественности данных участников и победителя аукциона обеспечивают действительно открытую и прозрачную продажу, создают возможности для общественного контроля и использования открытых данных", - подчеркнуло министерство в сообщении.

По мнению МЭРТ, позиция Госгеокадастра может свидетельствовать о сознательном нежелании проведения электронных земельных торгов в системе "Prozorro.Продажи" и поиске отговорок для уклонения от использования открытой и эффективной системы проведения аукционов.

Как напомнило МЭРТ, после длительной подготовки в декабре 2018 года территориальные подразделения Госгеокадастра опубликовали в системе "Prozorro.Продажи" первые десять лотов, 8 из 10 аукционов прошли успешно.

При суммарной начальной стоимости лотов в 332 тыс. грн их конечная стоимость превысила 1 млн грн, добавили в министерстве.

Однако после аукционов Госгеокадарст прекратил выставлять лоты на торги.

"С.Кубив подчеркнул, что Госгеокадастр должен безотлагательно обеспечить отбор и подготовку лотов к проведению электронных земельных торгов в системе "Prozorro.Продажи", - указало министерство.

Помимо "Prozorro.Продажи", электронные земельные аукционы проходят также на площадке ГП "СЕТАМ".

