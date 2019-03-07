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Объем возмещения НДС с начала года вырос на 40%
09:30 07.03.2019 |
В течение января-февраля 2019 года Государственная фискальная служба Украины (ГФС) возместила плательщикам 32,8 млрд грн налога на добавленную стоимость, сообщает пресс-служба ГФС.
По сравнению с соответствующим периодом 2018 года сумма возмещения выросла на 39,1%, или на 9,2 млрд грн, отметили в ГФС. В январе-феврале 2018 года плательщикам возместили 23,6 млрд грн.
Сумма среднемесячного возмещения НДС в 2019 году составила 16,4 млрд грн, тогда как в течение 2018 года эта сумма составляла 11 млрд грн.
В феврале 2019 года плательщикам вернули 13,1 млрд грн НДС, что на 14%, или на 16 млрд грн больше, чем в феврале 2018 года.
В ГФС напоминают, что теперь весь процесс автоматический и прозрачный, поэтому отсутствуют любые возможности для манипуляций с возмещением НДС.
Напомним, что в 2018 году плательщикам возместили 131,7 млрд грн налога на добавленную стоимость. Это на 11,6%, или на 11,6 млрд грн больше, чем в 2017 году (всего - 120,1 млрд грн).
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