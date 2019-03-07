IKEA изменила планы по развитию на украинском рынке

Александра Некращук / LIGA.net

Об этом LIGA.net рассказали три источника: директор торговой сети, консультант по недвижимости и директор столичного торгового центра. До конца 2019 года компания планирует открыть четыре торговых точки площадью около 500 кв м, которые будут заниматься выдачей товара при заказе через интернет.

Изменения связаны с задержкой ввода в эксплуатацию ТРЦ Ocean Mall, который должен был стать первой крупной торговой точкой IKEA в Украине. Представители Алиева эту информацию не комментируют.

О планах выхода компании на украинский рынок стало известно в сентябре прошлого года. Ритейлер подписал договор на открытие первого супермаркета площадью около 6000 кв м в ТРЦ Ocean Mall, который девелопер Вагиф Алиев планировал открыть в 2019 году.

"В начале этого года стало понятно, что Алиев не успеет открыть ТРЦ в срок, - рассказал LIGA.net директор сети торговых центров на правах анонимности. - IKEA решила не ждать".

Представители IKEA обратились к консультантам с просьбой подыскать четыре помещения в составе торговых центров площадью около 500 кв м, рассказывает президент консалтинговой компании UTG Вадим Непоседов. "Магазины будут заниматься выдачей продукции, которую потребители будут заказывать через интернет", - говорит Непоседов.

По его словам, проблем с предложением нет, каждый торговый центр будет рад открытию небольшого магазина IKEA. Арендатор гарантированно получит большой поток посетителей.

IKEA предпринимает уже третью попытку выйти на украинский рынок, ранее писала LIGA.net. Первый торговый центр компания планировала открыть в 2006 году рядом с Бориспольской трассой. Тогда ей не удалось получить участок леса площадью 70 га из-за конфликта с киевскими властями, которые выступили против вырубки деревьев.

Второй раз IKEA попыталась открыть магазин в 2009-м и даже купила участок площадью около 60 га в Одесской области, но спустя год ушла из Украины.

Собеседники LIGA.net говорят, что IKEA не планирует расторгать договор с Алиевым. Ранее бизнесмен заявлял, что в его торговых центрах планируется открыть три-четыре магазина сети.

Открытие одного магазина IKEA существенно не повлияет на украинский рынок, рассказывает исполнительный директор сети Jysk Евгений Иваница. Другое дело, когда компания создаст крупную сеть на территории Украины. "Открытие IKEA - это знаковое событие для украинского рынка. Наша компания конкурирует с ними на других рынках и нам довольно комфортно, хотя наш ассортимент пересекается", - говорит Иваница.

IKEA основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом, первый собственный магазин компании открылся в 1958 году. На конец августа ритейлер управлял 403 магазинами в 49 странах мира. Продажи IKEA в период с сентября 2017 года по август 2018 года составили 38,8 млрд евро, сообщает компания на официальном сайте. За этот же период магазины сети посетили 957 млн человек. В Украине бренд IKEA зарегистрирован с 1994 года и принадлежит нидерландской компании Inter IKEA Systems.