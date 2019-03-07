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Продажи б/у авто в Украине выросли в 12 раз благодаря «евробляхерам»
08:23 07.03.2019 |
Окончание срока льготной легализации автомобилей на еврономерах спровоцировало очередной рекорд на первичном рынке легковых автомобилей. Так, в феврале первичную регистрацию в Украине прошли 90,8 тыс. легковых авто, из которых 85 тыс. шт. были импортированные автомобили с пробегом, об это сообщает Укравтопром.
В результате, по сравнению с февралем прошлого года, регистрации импортного секонд-хенда выросли почти в 14 раз, а относительно января текущего года - на 65 процентов.
Львиную долю в этих регистрациях составили бывшие «евробляхи», для которых февраль был последним месяцем растаможки по сниженным ставкам акцизного налога.
Наиболее популярной маркой в растаможенном секонд-хенде в прошлом месяце был Volkswagen. В феврале украинские номера успел получить 17971 подержанный Фольксваген.
На втором месте Opel, за месяц 9420 б/ушных автомобилей этой марки прошли свою первую регистрацию в Украине.
Автомобили марки Audi заняли третью строчку на первичном рынке легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, с результатом 7608 машин.
BMW выбрали 6442 украинца и это четвертый результат.
Замыкает пятерку самых популярных марок февраля RENAULT, 6120 автомобилей которой поменяли свои иностранные номера на украинские.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 136,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, что в 12 раз больше чем за аналогичный период прошлого года.
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