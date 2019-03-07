Продажи б/у авто в Украине выросли в 12 раз благодаря «евробляхерам»

Окончание срока льготной легализации автомобилей на еврономерах спровоцировало очередной рекорд на первичном рынке легковых автомобилей. Так, в феврале первичную регистрацию в Украине прошли 90,8 тыс. легковых авто, из которых 85 тыс. шт. были импортированные автомобили с пробегом, об это сообщает Укравтопром.

В результате, по сравнению с февралем прошлого года, регистрации импортного секонд-хенда выросли почти в 14 раз, а относительно января текущего года - на 65 процентов.

Львиную долю в этих регистрациях составили бывшие «евробляхи», для которых февраль был последним месяцем растаможки по сниженным ставкам акцизного налога.

Наиболее популярной маркой в растаможенном секонд-хенде в прошлом месяце был Volkswagen. В феврале украинские номера успел получить 17971 подержанный Фольксваген.

На втором месте Opel, за месяц 9420 б/ушных автомобилей этой марки прошли свою первую регистрацию в Украине.

Автомобили марки Audi заняли третью строчку на первичном рынке легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, с результатом 7608 машин.

BMW выбрали 6442 украинца и это четвертый результат.

Замыкает пятерку самых популярных марок февраля RENAULT, 6120 автомобилей которой поменяли свои иностранные номера на украинские.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 136,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, что в 12 раз больше чем за аналогичный период прошлого года.