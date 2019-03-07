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ЕБРР профинансировал в Украине 410 проектов на 13 миллиардов евро
08:18 07.03.2019 |
Европейский банк реконструкции и развития за период сотрудничества профинансировал в Украине 410 проектов на общую сумму 13 млрд евро.
Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, в этом перечне 7 проектов на 1,577 млрд евро в государственном секторе. В том числе - проекты по реабилитации гидроэлектростанций, модернизации магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», завершение строительства метрополитена в городе Днепр, комплексная программа повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций, строительство воздушной линии «Запорожская АЭС - Каховка», улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву, модернизация и увеличение мощности компрессорных станций и обновление парка станков для капитального ремонта скважин «Укргазвыдобування».
Отмечается, что для ускорения реализации этих проектов Минфин создал рабочую группу под председательством министра финансов Оксаны Маркаровой.
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