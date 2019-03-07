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Кабмин утвердил новые критерии выявления рисков для проверок бизнеса
08:15 07.03.2019 |
Кабинет министров Украины утвердил новые критерии определения рисков для проверок бизнеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
В частности, члены правительства одобрили риск-ориентированный подход к проведению проверок, который предусматривает расширение перечня или наоборот отмены критериев определения риска для отдельных сфер деятельности.
Новые критерии определения степени риска внедряются в следующих сферах:
* деятельности, направленной на снижение уровня потребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения (например, проверки кафе и ресторанов на выполнение ими правил организации специально отведенных мест для курения);
* обеспечения биологической и генетической безопасности относительно сельскохозяйственных растений при создании, исследования и практического использования генетически модифицированных организмов (ГМО) на предприятиях АПК;
* законодательно регулируемой метрологии;
* безопасности железнодорожного транспорта.
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