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СНБО поручил инициировать частичное рассекречивание гособоронзаказа
22:40 06.03.2019 |
Совет национальной безопасности и обороны поручил инициировать частичное рассекречивание государственного оборонного заказа.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО по итогам заседания совета в среду, 6 марта, передают Українськi Новини.
"Поручено также инициировать внесение изменений в Закон Украины "О государственном оборонном заказе" в части повышения уровня прозрачности государственных закупок, в частности, формирования государственного оборонного заказа в форме открытых данных, исключая узкую номенклатуру оборонной продукции, содержащую признаки государственной тайны", - сказано в нем.
Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил во время заседания, что в ходе выполнения гособоронзаказа необходимо отдавать предпочтение продукции, работам и услугам оборонного назначения отечественного происхождения, и приоритетному привлечению национальных производителей и поставщиков к выполнению заказа.
Также в ходе заседания совета был рассмотрен ряд других вопросов, в частности, об увеличении открытости и прозрачности оборонно-промышленного комплекса, привлечении инвестиций, обеспечении современного уровня инновационности и надлежащего качества научно-исследовательских разработок и продукции отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Как сообщали Українськi Новини, СНБО решил провести аудит "Укроборонпрома" и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов.
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