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Луценко предлагает предусмотреть порядок доставки необходимых для оборонпрома деталей из РФ в закрытом решении СНБО
17:57 06.03.2019 |
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предлагает, чтобы порядок доставки деталей для предприятий ГК "Укроборонпром" с Российской Федерации должен четко оговорен Советом национальной безопасности и бороны Украины (СНБО).
"Мое предложение сводится к следующему: предприятия, которые поставляют необходимые детали, узлы, агрегаты из страны-агрессора не должны исчисляться тысячами, их порядок должен быть четко выписан в закрытом решении СНБО, их количество должно быть ограничено, а еще лучше, если бы они свелись к филиалу одного из государственных предприятий", - сказал генпрокурор на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.
Ю.Луценко подчеркнул, что в таком случае можно будет спокойно говорить обществу, что такая работа нужна, так как не все детали можно изготавливать в Украине, но с другой стороны все находится под 100% контролем государственных уполномоченных структур и правоохранительных органов.
"И вместо 5770 поставщиков мы бы имели, условно говоря, 20 поставщиков из рискованных территорий, которые находятся полностью под контролем всех уполномоченных государственных органов", - сказал Ю.Луценко.
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