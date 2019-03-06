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Порошенко выступает за изменения в законодательство для большей открытости гособоронзаказа
17:53 06.03.2019 |
Президент Украины Петр Порошенко выступает за изменения в законодательство для устранения чрезмерного засекречивания информации относительно государственного оборонного заказа.
"Мы должны инициировать изменения в законодательные акты для избежания чрезмерного засекречивания информации относительно государственного оборонного заказа", - сказал П.Порошенко, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве в среду.
Президент отметил, что уже обсудил этот вопрос с министром обороны Украины Степаном Полтораком.
"Закупки старого, преимущественно советского, оружия, запчастей, боеприпасов к нему, также могут быть преимущественно открытыми", - сказал он.
Глава государства потребовал обеспечить широкое применение конкурентных процедур в закупках вооружения.
Президент напомнил, что Министерство обороны получило право самостоятельно осуществлять закупки.
В то же время он отметил, что сведения о новейших разработках, в частности ракетной техники, современных технологий, в частности информационных, и прочее будут охраняться государством "от чужих глаз и чужих ушей".
"Все вышеперечисленные мною требования в полной мере касаются государственного концерна "Укроборонпром", - сказал П.Порошенко.
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