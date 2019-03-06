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Минфин Украины повысил прогноз платежей по госдолгу в 2019г еще на 17,3 млрд грн
16:54 06.03.2019 |
Министерство финансов Украины в связи с крупными размещениями облигаций на начало марта увеличило прогнозную оценку платежей в счет погашения и обслуживания государственного долга в 2019 году до 445,67 млрд грн, что на 17,3 млрд грн больше, чем на начало февраля и на 54,1 млрд грн больше, чем на начало года.
Согласно данным на сайте министерства, прогнозируемые выплаты по внутреннему госдолгу составляют 293,14 млрд грн (из них 76,23 млрд грн - на обслуживание), что на 15,79 млрд грн и 52,89 млрд грн превышает оценки месячной и двухмесячной давности.
Прогноз выплат по внешнему долгу после снижения на 0,3 млрд грн в январе по итогам февраля увеличен на 1,52 млрд грн - до 152,53 млрд грн, из которых на обслуживание - 51,05 млрд грн.
Минфин прогнозирует выплату 128,81 млрд грн в первом квартале (прогноз на начало года - 120,42 млрд грн), во втором квартале - 153,45 млрд грн (125,86 млрд грн), в третьем - 106,37 млрд грн (93,89 млрд грн), в четвертом - 57,04 млрд грн (51,41 млрд грн).
Как указывает Минфин, по состоянию на начало марта выплаты по внешнему госдолгу в первом квартале 2019 года оцениваются в 32,52 млрд грн, во втором - 50,9 млрд грн, в третьем - 58,73 млрд грн и в четвертом - 10,38 млрд грн.
Прогноз выплат по госдолгу в 2020 году остался практически неизменным: 299,32 млрд грн против 299,88 млрд грн на начало года.
По данным НБУ, общий объем ОВГЗ с конца 2018 года по 6 марта текущего сократился на 12,84 млрд грн - до 743,22 млрд грн, в том числе в собственности НБУ - на 10,99 млрд грн, до 337,11 млрд грн, банков - на 13,04 млрд грн, до 361,7 млрд грн. Одновременно юридические лица нарастили свой портфель ОВГЗ на 3,12 млрд грн - до 23,92 млрд грн, физлица - на 1,12 млрд грн, до 7,19 млрд грн и нерезидентов - на 6,96 млрд грн, до 13,31 млрд грн.
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