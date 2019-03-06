Семь украинцев попали в рейтинг Forbes

В новом рейтинге количество миллиардеров составило 2153, что на 55 меньше по сравнению с прошлым годом. Такое уменьшение Forbes объясняет кризисом и слабыми фондовыми рынками.

Всего в этом году 994 богачей из рейтинга стали беднее, а 247 прошлогодних миллиардеров вообще не попали в новый рейтинг.

По информации Forbes почти во всем мире количество богачей уменьшилось, а в Америке - наоборот. В этом году в США побили рекорды по количеству миллиардеров - 609 богачей, среди них 14 из 20-ти вошли в рейтинг самых богатых людей мира.

Первое место занял Джефф Безос, а второе - Билл Гейтс. Самым богатым в мире новичком стал Колин Хуан, который основал китайскую сеть розничных продаж Pinduoduo. Самой молодой миллиардершей назвали 21-летнюю Кайли Дженер, которая выпускает свою линию косметики.

В рейтинг Forbes вошли семь украинцев, среди которых Ринат Ахметов, Константин Жеваго, Юрий Косюк, Виктор Пинчук, Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Вадим Новинский.

Самое высокое место в нем традиционно занимает владелец группы СКМ Ринат Ахметов, который оказался единственным украинцем в числе первой тысячи самых богатых людей планеты. Его активы издание оценило в $6 млрд (в прошлогоднем рейтинге было $5,5 млрд), что позволило ему подняться на 272 место в свежем рейтинге (в прошлогоднем рейтинге было 334-е).

На 1511-е место в рейтинге со 1477-го опустился владелец Ferrexpo Константин Жеваго, его капитал уменьшился с $1,6 млрд до $1,5 млрд.

Основной акционер "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк и владелец "Интерпайпа" Виктор Пинчук заняли 1605 место с состоянием в $1,4 млрд.

Совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов разместился на 1818 позиции ($1,2 млрд), обогнав своего бизнес-партнера Игоря Коломойского - 1947 место и $1,1 млрд.

Владелец "Смарт-холдинга", народный депутат Вадим Новинский с состоянием $1 млрд расположился на 2057 месте.