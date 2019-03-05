В феврале продажи новых коммерческих автомобилей снизились на 18% до 754 единиц

В феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года продажи новых коммерческих автомобилей снизились на 18% до 754 единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В прошлом месяце в Украине было реализовано 754 новых коммерческих автомобиля, что на 18% меньше, чем в феврале 2018 года и на 8% меньше результата предыдущего месяца", - говорится в нем.

Наибольшим спросом на февральском рынке пользовались автомобили марки Renault, которые заняли почти четверть рынка новых коммерческих авто.

За месяц их было зарегистрировано 178 единиц, что на 37% больше результата годичной давности.

Второе место досталось автомобилям марки Fiat - 108 регистраций (+61% к февралю 2018).

Замыкает тройку лидеров Ford, в активе которого 69 реализованных машин (-3%).

За два месяца текущего года украинский автопарк пополнили 1 572 новых коммерческих автомобиля.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на новые коммерческие автомобили снизился на 16,5%.

Как сообщали Українськi Новини, в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года продажи коммерческих автомобилей в Украине снизились на 15% до 818 единиц.