Финансовые новости
- |
- 05.03.19
- |
- 14:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В феврале продажи новых коммерческих автомобилей снизились на 18% до 754 единиц
13:35 05.03.2019 |
В феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года продажи новых коммерческих автомобилей снизились на 18% до 754 единиц.
Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.
"В прошлом месяце в Украине было реализовано 754 новых коммерческих автомобиля, что на 18% меньше, чем в феврале 2018 года и на 8% меньше результата предыдущего месяца", - говорится в нем.
Наибольшим спросом на февральском рынке пользовались автомобили марки Renault, которые заняли почти четверть рынка новых коммерческих авто.
За месяц их было зарегистрировано 178 единиц, что на 37% больше результата годичной давности.
Второе место досталось автомобилям марки Fiat - 108 регистраций (+61% к февралю 2018).
Замыкает тройку лидеров Ford, в активе которого 69 реализованных машин (-3%).
За два месяца текущего года украинский автопарк пополнили 1 572 новых коммерческих автомобиля.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на новые коммерческие автомобили снизился на 16,5%.
Как сообщали Українськi Новини, в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года продажи коммерческих автомобилей в Украине снизились на 15% до 818 единиц.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Смертельный ЗРК: Что за «Куб» возвращают на боевое дежурство в ВСУ
|Главные опасения и страхи казначеев, которые ждали сокращения валютных продаж на межбанке, не оправдались
|Первый пошел: Когда Порошенко начнет большие чистки в «Укроборонпроме»
|Тарифный суд. Зачем Тимошенко победа над несуществующим постановлением
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В феврале продажи новых коммерческих автомобилей снизились на 18% до 754 единиц
|Валентина Белякова: TIU Canada - крупнейший иностранный инвестор в Украине, который строит СЭС за собственные средства
|Кабмин уже в третий раз сорвал срок подачи в Раду законопроекта «Об обороте земель»
|В USAID пообещали помочь Украине вести RAB-тарифы
|Турция рассчитывает на ЗСТ с Украиной в ближайшее время
|Газовую директиву ЕС хотят ввести до запуска Северного потока-2
Это интересно
|Обновленный Mercedes-Benz GLC: новая гамма двигателей и продвинутые электронные помощники
|Топ-10 самых богатых семейных кланов США
|Xiaomi решила пока не включаться в гонку за рынок изгибаемых смартфонов
|Долгий сон по выходным не возмещает общей нехватки сна
|Google расширяет свою программу улучшения безопасности приложений
|BMW и Daimler будут совместно разрабатывать беспилотные автомобили
|ЕС считает недостаточной борьбу Google, Facebook и Twitter против фейковых новостей