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В феврале госбюджет перевыполнен по доходам на 8,6%
17:55 04.03.2019 |
В феврале текущего года государственный бюджет перевыполнен по доходам на 8,6%.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.
В феврале 2019 по оперативной информации Государственного казначейства доходы государственного бюджета составляли 70,3 млрд гривен, или 108,6% от росписи.
Доходы выросли на 24,9% по сравнению с февралем 2018 года, что связано с ростом заработных плат и уровнем потребления.
Доходы общего фонда госбюджета составили 97,9% от росписи.
Это связано с такими причинами: фактический рост импорта был меньше, чем заложено в бюджетные показатели; переплата на начало февраля по рентной плате за природный газ составила 0,6 млрд гривен ; сократилось производство табачных изделий; наполнение внутреннего рынка оптовыми компаниями за счет запасов на складах, акциз с которых уплачен в предыдущие годы.
Ниже плановых доходы от ввозного НДС, ренты и акциза были частично компенсированы за счет перевыполнения росписи по налогу на доходы физических лиц и налога на прибыль предприятий.
Доходы специального фонда госбюджета составили 19,8% от росписи.
Это объясняется поступлениями в специальный фонд ввозной пошлины, НДС и акциза от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, завезенных в период с 1 января 2015 до 25 ноября 2018 года.
В феврале платежи, которые являются источником финансирования Пенсионного фонда, составляли 4,0 млрд гривен.
Кроме того, в феврале поступило 1,5 млрд гривен конфискованных средств по решению суда за совершение коррупционного правонарушения.
За два месяца 2019 доходы госбюджета составили 124,8 млрд гривен, или 99,2% от росписи.
По сравнению с прошлым годом доходы увеличились на 13,3 млрд гривен, или на 12,0%.
По состоянию на 1 марта сумма средств на Едином казначейском счете составляла 8,2 млрд гривен.
По состоянию на 1 марта валютный счет правительства был пополнен благодаря средствам, полученным от займа, осуществленного под гарантии Всемирного банка, в сумме 512 млн евро.
Как сообщали Українські Новини, в январе текущего года государственный бюджет недовыполнен по доходам на 10,8%.
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