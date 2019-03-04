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Украинцы оценивают свое экономическое положение лучше, чем страны в целом
15:35 04.03.2019 |
Большинство украинцев (60%) считают, что экономическое положение в Украине за последние 12 месяцев ухудшилось, и только 10% заметили улучшение. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Как отмечают социологи, за последние пять лет показатель уменьшился с 86 до 60%, одновременно возросло число респондентов, которые считают, что ситуация не изменилась (с 11 до 27%).
При этом динамику изменений собственного материального положения респонденты оценивают относительно лучше, чем страны. 12% респондентов почувствовали улучшение экономического положения своей семьи за последние 12 месяцев, половина - ухудшение, 36% - не почувствовали изменений.
Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 19-28 февраля 2019 года среди 2500 респондентов. Метод - личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.
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