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В январе-феврале аренда госимущества принесла бюджету 263 млн гривен, - ФГИ
14:02 04.03.2019 |
В январе-феврале Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 263 млн гривен от аренды государственного имущества.
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя ФГИ Виталий Трубаров на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"263 млн гривен с начала года принесла бюджету аренда государственного имущества. За февраль государство получило 141 млн гривен", - говорится в сообщении.
Также Трубаров отметил, что по результатам 2 месяцев работы ФГИ опережает плановые показатели на 63 млн гривен и при сохранении динамики поступлений, запланированные госбюджетом 1,2 млрд гривен ФГИ сможет перечислить к началу осени.
Как сообщали Українські Новини, ФГИ перечислил в государственный бюджет 1,5 млрд гривен от аренды государственного имущества в 2018 году.
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