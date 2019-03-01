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Потребление топлив в январе выросло на 1,5% — Госстат
16:42 01.03.2019 |
Потребление бензинов и дизельного топлива в январе 2019 г. составило 426,6 тыс. т, что на 1,5% (на 6,4 тыс. т) больше январского показателя прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).
Промышленное потребление ДТ в январе увеличилось на 7,5% - до 235,8 тыс. т. Промпотребление бензинов показало снижение (-3,5%) и составило 35,4 тыс. т.
Розничная реализация ДТ через АЗС в январе 2019 г. уменьшилась на 1,4% до - 72,6 тыс. т, продажи бензинов сократились на 8,5% - до 82,8 тыс. т.
В целом потребление бензина в Украине в январе сократилось на 7,1% - до 118,2 тыс. т, а потребление ДТ выросло на 5,3% - до 308,4 тыс. т.
По данным «А-95», по итогам января баланс рынка бензинов составил 133,8 тыс. т, что на 12% меньше, чем в январе 2018 г. (151,5 тыс. т). Внутреннее производство обеспечило 50,8% рынка, поставки из Беларуси - 24,8%, из Польши и Литвы - также 24,4%.
В январе 2019 г. баланс украинского рынка дизельного топлива составил 417 тыс. т, что на 7,4% превышает объем аналогичного месяца 2018 г.
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