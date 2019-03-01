Потребление топлив в январе выросло на 1,5% — Госстат

Потребление бензинов и дизельного топлива в январе 2019 г. составило 426,6 тыс. т, что на 1,5% (на 6,4 тыс. т) больше январского показателя прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

Промышленное потребление ДТ в январе увеличилось на 7,5% - до 235,8 тыс. т. Промпотребление бензинов показало снижение (-3,5%) и составило 35,4 тыс. т.

Розничная реализация ДТ через АЗС в январе 2019 г. уменьшилась на 1,4% до - 72,6 тыс. т, продажи бензинов сократились на 8,5% - до 82,8 тыс. т.

В целом потребление бензина в Украине в январе сократилось на 7,1% - до 118,2 тыс. т, а потребление ДТ выросло на 5,3% - до 308,4 тыс. т.

По данным «А-95», по итогам января баланс рынка бензинов составил 133,8 тыс. т, что на 12% меньше, чем в январе 2018 г. (151,5 тыс. т). Внутреннее производство обеспечило 50,8% рынка, поставки из Беларуси - 24,8%, из Польши и Литвы - также 24,4%.

В январе 2019 г. баланс украинского рынка дизельного топлива составил 417 тыс. т, что на 7,4% превышает объем аналогичного месяца 2018 г.