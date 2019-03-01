Техмиссия МВФ посетит Украину 5-13 марта

Техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину 5-13 марта.

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передают Українські Новини.

"Техническая команда в составе нескольких специалистов МВФ посетит Киев 5-13 марта для обсуждения событий в экономической сфере и прогресс в направлении внедрения реформ, предусмотренных программой стенд-бай с Украиной", - сказал он.

Других деталей он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.

Совет директоров МВФ 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.

МВФ решил изменить предыдущую программу stand by на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

В октябре 2018 Украина и МВФ договорились о новой программе stand by.

Новая программа с запрошенным доступом в 3,9 млрд долларов послужит основой для экономической политики правительства в 2019 году.

Она будет сосредоточена на продолжении финансовой консолидации и снижении инфляции, а также реформах по укреплению налогового администрирования, финансового сектора и энергетического сектора.