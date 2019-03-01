Почему в Минфине опасаются введения налога с выведенного капитала

Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал приведет к уменьшению доходов государственного бюджета, поэтому налог на выведенный капитал вводить нельзя. Об этом заявил в интервью Радио Свобода заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Чиновник сказал, что на 2019-2020 год приходятся пиковые выплаты по международным заимствованиям, которые составляют почти треть госбюджета Украины. "На языке цифр - это 417 млрд грн. Также у нас есть большое финансирование оборонного сектора, дефицита пенсионного фонда", - отметил замминистра.





Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал приведет к уменьшению доходов госбюджета, поэтому налог на выведенный капитал нельзя вводить в этом году. "Доля налога на прибыль в ВВП страны составляет 2,5-2,6%. Если мы введем налог на выведен капитал, то в первые три года эта доля снизится до 1%", - объяснил Верланов.

Но если все же налог на выведенный капитал решат ввести, предположил замминистра, то необходимо будет: сократить расходы госбюджета, повысить другие налоги. По его словам, все это непопулярные меры.

"Есть очень лимитированное количество расходов, которые можно сократить, и это будет огромным вызовом для той политической силы, которая это сделает", - отметил Верланов.

Он также привел пример Грузии, где вместе с введением налогов на выведенный капитал были подняты акцизы на 50%. "И когда поднялись акцизы (алкоголь, сигареты, топливо), спрос на эти категории начал падать. И Грузия не собрала столько поступлений от увеличения акцизов, как планировала", - подчеркнул Верланов.