В январе долг населения за жилкомуслуги увеличился на 12,3% до 57 млрд гривен

В январе долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 12,3%, или на 6 245,4 млн гривен до 57 002,2 млн гривен по сравнению с декабрем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 февраля 2019 года увеличился на 104,5 млн гривен до 4 145,1 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 3 365,1 млн гривен до 19 996,1 млн гривен.

Долг за газоснабжение увеличился на 2 717,2 млн гривен до 29 117,2 млн гривен.

В январе среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (4 553,640 млн гривен), Харьковской (3 244,613 млн гривен) и Днепропетровской (2 822,157 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 924,534 млн гривен), Днепропетровской (2 886,362 млн гривен) и Одесской (2 628,440 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в январе зафиксирована в Киеве (813,739 млн гривен), Днепропетровской (870,848 млн гривен) и Донецкой (355,534 млн гривен) областях.

Как сообщали Українські Новини, в декабре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 17,1%, или на 7 381,3 млн гривен до 50 756,8 млн гривен по сравнению с ноябрем.