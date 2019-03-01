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Остаток средств на едином казначейском счете в феврале сократился на 31,3% до 8,2 млрд гривен
11:30 01.03.2019 |
Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в феврале сократился на 31,3% с 11,928 млрд гривен (на 1 февраля) до 8,196 млрд гривен (на 1 марта).
Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял по состоянию на 1 марта - 8,196 млрд гривен, а максимальный - 11,928 млрд гривен - на 1 февраля.
В 2018 году остаток средств на ЕКС увеличился с 5,099 млрд до 9,861 млрд гривен.
В 2017 году остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, с которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.
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