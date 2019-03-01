Февральский спрос на новые авто уменьшился на два процента

В самом коротком месяце года в Украине на учет было поставлено 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает ассоциация «Укравтопром». Таким образом, по сравнению с февралем 2018 года рынок новых авто уменьшился на 2%.

Лидером рынка стала французская марка Renault, новые легковые автомобили которой в минувшем месяце получили 728 регистрационных номеров. В результате относительно прошлого года февральский результат Renault улучшился на 36 процентов.

Второе место с результатом 719 реализованных машин уверенно заняла японская марка Toyota. Годом ранее спрос на легковые Тойоты был ниже на 3 процента.

На третьей позиции KIA, автомобили которой выбрали 602 покупателя. По сравнению с февралем 2018 года регистрации новых KIA подскочили в 4 раза.

Четвертое место и 19-процентный рост у Hyundai - 404 авто.

Замыкает пятерку лидеров февраля 2019 года Nissan с результатом 397 автомобилей (+8%).

Также в ТОП-10 рейтинга марок февральского рынка новых легковых автомобилей вошли: Skoda - 355 шт. (-2%); Volkswagen - 343 шт. (-59%); Mazda - 189 шт. (-4%); BMW - 176 шт. (+72%); Peugeot - 163 шт. (+19%).

Звание бестселлера февраля заслужил автомобиль KIA Sportage, выбор на котором остановили 413 украинских автомобилистов.

Всего с начала года автомобильный парк Украины пополнили 11 тыс. новых легковых авто, что на 12% меньше, чем за первые два месяца прошлого года.