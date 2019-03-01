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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Задолженность по зарплате в Украине в январе сократилась на 1,2% - Госстат

 

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в январе 2019 года сократилась на 1,2%, и на 1 февраля 2019 года составила 2,614 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

По ее данным, в минувшем месяце сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий сократилась на 1,3% и на 1 февраля 2019 года составила 1,437 млрд грн.

Как сообщает статведомство, сокращение задолженности по заработной плате в январе-2019 года зафиксировано в Херсонской (на 44,7%), Львовской (на 44,4%), Ривненской (на 34,3%), Черниговской (на 28,9%), Черкасской (на 25,3%), Житомирской (на 20%), Николаевской (на 11%), Одесской (на 8,7%), Волынской (на 7,2%) и Запорожской (на 6,9%) областях.

При этом рост задолженности по выплате зарплаты наблюдалось в Винницкой (на 26,5%), Кировоградской (на 20,4%), Тернопольской и Донецкой (на 9,9%), Полтавской (на 8,2%) и Черновицкой (на 5%) областях.

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в январе 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась в сфере оптовой и розничной торговли - на 19,8% (до 34,271 млн грн), административного и вспомогательного обслуживания - на 17,4% (до 9,582 млн грн), образовании - на 14% (до 6,028 млн грн), строительстве - на 1% (до 72,821 млн грн).

В то же время сократилась задолженность в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха - на 62,8% (до 0,219 млн грн), в сфере информации и телекоммуникаций - на 45,2% (до 4,78 млн грн), временного размещения и организации питания - на 22,8% (до 0,493 млн грн), здравоохранении и предоставлении соцпомощи - на 19,9% (до 11,255 млн грн), в госуправлении и обороне; обязательном социальном страховании - на 18,3% (до 3,553 млн грн), в сфере профессиональной и научно-технической деятельности - на 13,1% (до 104,456 млн грн), операций с недвижимостью - на 12,4% (до 55,873 млн грн), в сельском, лесном и рыбном хозяйствах - на 11% (до 18,479 млн грн), финансовой и страховой деятельности - на 9,9% (до 18,617 млн грн), на транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности - на 4,9% (до 177,777 млн грн), промышленности - на 0,3% (2,096 млрд грн).

Официальный курс на 28 февраля - 26,992764 грн./$1.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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