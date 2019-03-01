Реальная зарплата в Украине в январе 2019г возросла на 9,5% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года увеличилась на 9,5%, однако по сравнению с декабрем 2018 года уменьшилась на 13,6%, сообщила Государственная служба статистики в четверг.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года уменьшилась на 12,8%, но в годовом измерении увеличилась- на 19,6%, составив 9223 грн.

Ведомство уточняет, что декабре 2018 года она составляла 10573 грн, ноябре - 9161 грн, октябре - 9218 грн, сентябре - 9042 грн, августе - 8977 грн и июле - 9170 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года наблюдался в Запорожской (25,1%), Полтавской (23,5%), Днепропетровской (23,0%), Винницкой (22,4%), Тернопольской (20,5%) и Харьковской (20,2%) областях, тогда как в Киеве этот показатель составил 17,6%.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в г.Киеве - 13721 грн, самый низкий - в Черновицкой области - 6958грн.

В январе 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата больше всего возросла в сфере информации и телекоммуникаций - на 25,2%, промышленности - на 24,9%, в строительстве - на 24,0%, сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования - на 22,9%, административного и вспомогательного обслуживания - на 21,8%, операций с недвижимым имуществом - на 20,3%.

