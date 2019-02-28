Настроения малого бизнеса во II пол.-2018 ухудшились - исследование ЕБА

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Настроения малого бизнеса во II пол.-2018 ухудшились - исследование ЕБА

18:45 28.02.2019 |

Экономика

 

Индекс настроений малого бизнеса снизился до 2,7 пункта в июле-декабре 2018 года с 3,2 пункта во втором полугодии 2017 года (по шкале от 0 до 5), свидетельствует обнародованное в четверг исследование Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

"По сравнению с прошлым годом малому бизнесу в Украине стало сложнее работать. Ухудшение настроений коснулось как оценки текущей ситуации, так и планов на будущее. Выросло количество недовольных налоговой нагрузкой, уровнем коррупции, продолжением войны на востоке, незащищенностью судебной системой", - отметила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко, представляя результаты исследования.

Согласно данным исследования, 38% из 133 опрошенных собственников и директоров малого бизнеса в разных сферах деятельности высказали неудовлетворение текущем состоянием дел в бизнесе, тогда как 32% предпринимателей удовлетворены ситуацией.

"Почти половина респондентов ожидают улучшения состояния дел в бизнесе в ближайшие полгода. Это на порядок меньше по сравнению с прошлым годом - в 2017 году таких было 76%", - отметила А.Деревянко.

Авторы исследования отмечают, что во второй половине 2018 года малый бизнес стал более чувствительным к уровню налоговой нагрузки, хотя существенных изменений в налоговом поле не произошло.

"Фактический уровень налоговой нагрузки растет, во-первых, за счет администрирования налогов и проверок", - пояснил руководитель центра бухгалтерской экспертизы "Лига:Закон" Юрий Цыганок.

По его словам, речь идет об активизации проверок относительно легализации наемного труда, а также о проблемах, связанных с налоговым кредитом.

"Система мониторинга и регистрации налоговых накладных порой несправедливо лишает налогоплательщика налогового кредита. Критерии, особенно первичного отбора, достаточно жесткие", - отметил он.

В то же время, 53% опрошенных предпринимателей планируют наращивать объем финансирования, а 66% ожидают роста прибыли в первом полугодии 2019-го, показывают результаты опроса.

Однако 47% опрошенного малого бизнеса ожидает улучшения в ближайшем полугодии, а 77% из них планируют поднять уровень зарплат и столько же - увеличить инвестиции в свое дело.

Опрос проводили с 5 по 31 декабря 2018 года. Исследование настроений малого бизнеса проводится второй раз, впервые оно состоялось весной 2018 года.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

19:07 Коломойский пытается вернуть Приват. При чем тут Зеленский?

18:15 Индекс ПФТС в последние торги зимы еще немного снизился

18:06 Депозитные ставки для физлиц 28.02.19

17:34 Норматив достаточности регулятивного капитала банков в январе вырос на 0,34 п. п. до 16,52%

15:32 Доллар 28 февраля дешевеет к евро и иене, швейцарский франк и шведская крона активно растут

14:53 В январе прибыль банков составила 5,4 млрд гривен

14:09 Госказначейство 27 февраля выплатило 1,3 млрд грн бюджетного возмещения НДС

14:08 Банки Украины сократили портфель ОВГЗ на 10,86 млрд грн

12:32 Остатки средств на корсчетах банков 28.02.19

12:27 Справочный курс гривни вырос на 15,21 коп. до 26,8546 грн

11:58 Биржи АТР закрылись 28 февраля в основном снижением на статистике из Китая

11:55 НБУ продал 27 февраля банкам депозитные сертификаты на 22,4 млрд гривен

11:40 27 февраля НБУ выдал банкам рефинансирование 3,5 млн гривен

11:36 Курсы валют по карточным операциям на 28.02.19

11:29 26 февраля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $88,4 млн до $294,7 млн

• дальше…

18:45 Настроения малого бизнеса во II пол.-2018 ухудшились - исследование ЕБА

18:23 Верховная Рада одобрила антиофшорное соглашение с Катаром

17:59 Украина подписала протокол с РФ о вылове рыбы в Азовском море

17:47 Рада повысила пошлину на экспорт лома черных металлов с €42 до €58/тонна и продлила ее до 15 сентября 2021

17:30 Приток ПИИ в Украину в 2018г ускорился до $0,69 млрд - Госстат

15:37 Кабмин согласовал компенсации за покупку вагонов-зерновозов и оборудование для биоэнергии

14:51 Минфин прокомментировал законопроект об авторизированном экономическом операторе

14:47 Металлургическая промышленность Украины сильно нарастила экспорт в преддверии новых пошлин

14:30 Рада ратифицировала Многостороннюю конвенцию MLI по налогам

14:25 Нардепы нашли в «языковом законе» неконституционные поправки

• дальше…

17:55 Италия создает риск для стран еврозоны – ЕС

17:39 Moody's: рост ВВП стран «большой двадцатки» замедлится в 2019 году до 2,9%

11:34 В Конгресс США внесли резолюцию о санкциях за убийство Немцова

09:42 Переговоры Трампа с Ким Чен Ыном закончились без соглашения

08:51 Британский парламент одобрил возможность отсрочки «Брекзита»

08:47 США внесли в Совбез ООН проект резолюции по Венесуэле

08:42 Палата представителей США одобрила ужесточение контроля за продажей оружия

08:38 Кризис в Кашмире: Индия требует от Пакистана освободить сбитого летчика

27.02 Экс-адвокат Дональда Трампа обвинил его во лжи и мошенничестве

27.02 За 2018 год Китай потерял 160 миллиардеров

27.02 Конгресс США опубликовал законопроект о «санкциях из ада». Кому они грозят в России

27.02 В Швеции задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

27.02 Пакистан заявляет о двух сбитых самолетах ВВС Индии

27.02 Палата представителей США проголосовала за отмену чрезвычайного положения Трампа

27.02 К кому устроилась на практику в Европарламент дочь пресс-секретаря Путина

• дальше…

15:27 С апреля в Украине запустят систему электронных рецептов

14:20 В Украине в 2020 году может пройти перепись населения - Госстат

10:38 Тигипко планирует построить на территориях завода Кузня на Рыбальском жилой массив и большой торгово-офисный центр

26.02 Стоимость аренды в Киеве пошла на снижение

26.02 В Украине на крышах невысоких зданий появится детские площадки

26.02 Укравтодор выделил три на­­правления, у которых есть потенциал стать первыми концессионными дорогами Украины

25.02 В ближайшее время на улицы Киева выйдут новые парковочные инспекторы

22.02 Спрос на квартиры в Киеве упал из-за выборов

22.02 В 2018 вакантность торговой недвижимости в Киеве повысилась на 0,8 п.п. до 5,8%, - NAI Ukraine

22.02 У украинцев в апреле будет пять выходных подряд

21.02 Киев занял первую строчку в рейтинге туристических городов Европы для бюджетного путешествия

21.02 Объем заявленных к вводу в 2020-21гг офисных площадей в Киеве составляет 0,4 млн кв. м - Colliers

20.02 На крышах ТРЦ можно будет размещать парковки

20.02 «Дома Войцеховского» арестованы. Что ждет инвесторов?

20.02 Нардеп Ефимов оформил «вертолетную площадку Януковича» на маму

• дальше…

19:21 Попытка бегства. Куда собрались из БПП Лещенко, Найем и Залищук

19:07 Коломойский пытается вернуть Приват. При чем тут Зеленский?

14:25 Нардепы нашли в «языковом законе» неконституционные поправки

12:50 Порошенко предлагает Раде снова ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение

12:39 Тимошенко зарегистрировала законопроект об ответственности за незаконное обогащение чиновников

12:23 Лещенко, Залищук и Найем написали заявления о выходе из фракции БПП в Раде

27.02 НАБУ о решении КС: Будут закрыты уголовные производства о незаконном обогащении, возобновление расследований невозможно

27.02 КС обнародовал решение о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении

27.02 Скандальная статья: Что у Порошенко будут делать с незаконным обогащением

27.02 Порошенко рассказал, когда внесет в Раду новый закон о незаконном обогащении

27.02 В деле о закупках вооружения Генпрокуратура расследует неуплату налогов на 22 млн грн, а НАБУ установит наличие расхищения - Луценко

27.02 «Зе» для «ватников»: Зачем Зеленский заговорил о власти «на крови»

27.02 Ставки на победу Порошенко и Зеленского на выборах президента у букмекера bwin сравнялись

27.02 Доплатами по обещаниям. Как Порошенко удачно вписал бедность в предвыборную кампанию

27.02 Во что в Харькове превратят советский танк Т-80

• дальше…

23:17 Новый Mercedes-Benz GLE стал 435-сильным AMG-гибридом

16:22 Дебют Xiaomi Redmi Note 7 Pro: экран Full HD+, 48-Мп камера и батарея на 4000 мА·ч

11:07 Беспилотник Seat оказался электрическим квадрициклом

08:16 Первые спутники системы интернет-доступа OneWeb выведены на орбиту

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

27.02 Кибепреступники зарабатывают свыше $3 млрд в год с помощью соцсетей

27.02 Volkswagen строит завод по глубокой переработке литий-ионных аккумуляторов

27.02 Новый Peugeot 208: трехмерная «приборка» и версия на батарейках

27.02 Porsche Macan следующего поколения станет полностью электрическим

27.02 Zero представила свой самый мощный электробайк, который разгоняется до 200 км/ч

27.02 Intel прекращает партнёрство с китайцами в сфере разработки и распространения модемов 5G

26.02 Китай планирует использовать графен для изготовления солнечных парусов

26.02 SEC просит суд наказать Илона Маска за неисполнение условий соглашения

26.02 Компания ZTE показала уникальный гибрид смартфона и часов Nubia Alpha с гибким дисплеем

26.02 «Вы выиграли квартиру»: В Украине появился новый вид финансового мошенничества

• дальше…

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно