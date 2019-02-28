Настроения малого бизнеса во II пол.-2018 ухудшились - исследование ЕБА

Индекс настроений малого бизнеса снизился до 2,7 пункта в июле-декабре 2018 года с 3,2 пункта во втором полугодии 2017 года (по шкале от 0 до 5), свидетельствует обнародованное в четверг исследование Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

"По сравнению с прошлым годом малому бизнесу в Украине стало сложнее работать. Ухудшение настроений коснулось как оценки текущей ситуации, так и планов на будущее. Выросло количество недовольных налоговой нагрузкой, уровнем коррупции, продолжением войны на востоке, незащищенностью судебной системой", - отметила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко, представляя результаты исследования.

Согласно данным исследования, 38% из 133 опрошенных собственников и директоров малого бизнеса в разных сферах деятельности высказали неудовлетворение текущем состоянием дел в бизнесе, тогда как 32% предпринимателей удовлетворены ситуацией.

"Почти половина респондентов ожидают улучшения состояния дел в бизнесе в ближайшие полгода. Это на порядок меньше по сравнению с прошлым годом - в 2017 году таких было 76%", - отметила А.Деревянко.

Авторы исследования отмечают, что во второй половине 2018 года малый бизнес стал более чувствительным к уровню налоговой нагрузки, хотя существенных изменений в налоговом поле не произошло.

"Фактический уровень налоговой нагрузки растет, во-первых, за счет администрирования налогов и проверок", - пояснил руководитель центра бухгалтерской экспертизы "Лига:Закон" Юрий Цыганок.

По его словам, речь идет об активизации проверок относительно легализации наемного труда, а также о проблемах, связанных с налоговым кредитом.

"Система мониторинга и регистрации налоговых накладных порой несправедливо лишает налогоплательщика налогового кредита. Критерии, особенно первичного отбора, достаточно жесткие", - отметил он.

В то же время, 53% опрошенных предпринимателей планируют наращивать объем финансирования, а 66% ожидают роста прибыли в первом полугодии 2019-го, показывают результаты опроса.

Однако 47% опрошенного малого бизнеса ожидает улучшения в ближайшем полугодии, а 77% из них планируют поднять уровень зарплат и столько же - увеличить инвестиции в свое дело.

Опрос проводили с 5 по 31 декабря 2018 года. Исследование настроений малого бизнеса проводится второй раз, впервые оно состоялось весной 2018 года.