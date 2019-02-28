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Приток ПИИ в Украину в 2018г ускорился до $0,69 млрд - Госстат
17:30 28.02.2019 |
Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в виде акционерного капитала на конец 2018 года составил $32,29 млрд, что на $0,69 млрд, или на 2,2%, превышает показатель на начало года, сообщила Государственная служба статистики в четверг.
Согласно ретроспективным данным, которые также обнародовало ведомство, приток ПИИ в минувшем году на 82,3% превзошел показатель 2017 года, когда он составил $0,38 млрд, тогда как до этого три года ПИИ сокращались - суммарно на $22,47 млрд.
Госстат отмечает, что нерезиденты в минувшем году увеличили вложения в Украину на $2,87 млрд, одновременно изъяв $0,97 млрд. Еще $1,22 млрд прямых иностранных инвестиций было списано за счет изменения стоимости и курсовой разницы, потери, переклассификации.
Эти данные несколько лучше, чем за 2017 год, когда нерезиденты увеличили вложения в Украину на $2,51 млрд, одновременно изъяв $0,76 млрд.
Как сообщалось, Госстат в 2018 году существенно пересмотрел показатели ПИИ в Украине в виде акционерного капитала: если на 31 декабря 2017 года они составляли $39,14 млрд, то на 1 января 2018 года - $31,59 млрд.
"Данные о прямых инвестициях на 01.01-01.04.2018 рассчитаны с учетом административных данных НБУ, которые, в отличие от предыдущих периодов, включают объемы реинвестируемых доходов банков Украины (вычисленные НБУ на основе данных о нераспределенных прибылях/ убытках в соответствии с долей участия прямого инвестора в их капитале)", - поясняло статистическое ведомство.
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