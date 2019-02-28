Кабмин согласовал компенсации за покупку вагонов-зерновозов и оборудование для биоэнергии

Кабинет министров Украины согласовал порядок использования средств по программе господдержки сельскохозяйственных производителей, в частности, разрешил компенсацию 25% стоимости вагонов-зерновозов и оборудования для производства биоэнергии.

Соответствующее постановление Кабмина обнародовано на его сайте.

Согласно сообщению на сайте правительства, расходы на закупку зерновозов и оборудования для производства биоэтанола и электроэнергии с биомассы будут компенсировать с 1 января 2019 года.

Кроме того, правительство предусмотрело, что аграрии, которые купили технику или оборудование в 2018 году и своевременно подали документы на компенсацию, но не получили ее по независимым от них причинам, смогут получить средства в 2019 году.

Как сообщалось, Верховная Рада в ноябре внесла правки в Бюджетный кодекс, которыми разрешила сельхозтоваропроизводителям использовать до 20% направляемой им господдержки на закупку специальных вагонов для перевозки зерна, оборудования для производства биоэтанола и электроэнергии из биомассы.

В бюджете-2019 по программам господдержки АПК предусмотрено 800 млн грн на поддержку фермеров, 244,5 млн грн - кредиты фермерским хозяйствам, 127,2 млн грн - удешевление кредитов для аграриев, 400 млн грн - поддержку хмелеводства, закладку молодых садов, виноградников и ягодников.

На программу поддержки животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции, а также рыбоводство в 2019 году запланировано 3,5 млрд грн, финансовой поддержки сельхозпроизводителей (дотации на приобретение с/х техники, оборудования, вагонов) - около 881,8 млн грн.

