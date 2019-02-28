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Кабмин согласовал компенсации за покупку вагонов-зерновозов и оборудование для биоэнергии
15:37 28.02.2019 |
Кабинет министров Украины согласовал порядок использования средств по программе господдержки сельскохозяйственных производителей, в частности, разрешил компенсацию 25% стоимости вагонов-зерновозов и оборудования для производства биоэнергии.
Соответствующее постановление Кабмина обнародовано на его сайте.
Согласно сообщению на сайте правительства, расходы на закупку зерновозов и оборудования для производства биоэтанола и электроэнергии с биомассы будут компенсировать с 1 января 2019 года.
Кроме того, правительство предусмотрело, что аграрии, которые купили технику или оборудование в 2018 году и своевременно подали документы на компенсацию, но не получили ее по независимым от них причинам, смогут получить средства в 2019 году.
Как сообщалось, Верховная Рада в ноябре внесла правки в Бюджетный кодекс, которыми разрешила сельхозтоваропроизводителям использовать до 20% направляемой им господдержки на закупку специальных вагонов для перевозки зерна, оборудования для производства биоэтанола и электроэнергии из биомассы.
В бюджете-2019 по программам господдержки АПК предусмотрено 800 млн грн на поддержку фермеров, 244,5 млн грн - кредиты фермерским хозяйствам, 127,2 млн грн - удешевление кредитов для аграриев, 400 млн грн - поддержку хмелеводства, закладку молодых садов, виноградников и ягодников.
На программу поддержки животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции, а также рыбоводство в 2019 году запланировано 3,5 млрд грн, финансовой поддержки сельхозпроизводителей (дотации на приобретение с/х техники, оборудования, вагонов) - около 881,8 млн грн.
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