Госстат планирует запустить новые исследования по статистике доходов и бюджетам домохозяйств - программа до 2023г

Государственная служба статистики (Госстат) планирует запустить два новых исследования домохозяйств - "Статистика доходов и условий жизни" и обследование бюджетов хозяйств - соответствующий пункт значится в Программе развития государственной статистики до 2023 года.

Как сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на сайте, правительство утвердило программу на заседании в среду.

Помимо этого, программа предусматривает модернизацию показателей подсчета национальных расчетов, в том числе показателя валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательской способности, отметило министерство.

Программа также устанавливает сокращение отчетной нагрузки на респондентов, которые предоставляют статистические данные для анализа за счет сокращения количества выборочных статистических наблюдений и внедрения методов моделирования, использования современных методов сбора данных и расширения использования административных данных, в том числе на региональном уровне, указывает МЭРТ.