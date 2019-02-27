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Украина в январе сократила выплавку стали к январю-2018 на 4,9%, заняла 13-е место в рейтинге Worldsteel
15:52 26.02.2019 |
Украина по итогам работы металлургических предприятий в январе 2019 года снизила производство стали на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 1,850 млн тонн, переместившись с 12-го на 13-е место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).
В январе зафиксировано снижение выплавки стали к январю-2018 в большинстве стран первой десятки, кроме Китая, США и Бразилии.
Первая десятка стран-производителей стали по итогам января выглядит следующим образом: Китай (75,013 млн тонн, рост на 4,3%), Индия (9,180 млн тонн, падение на 1,9%), Япония (8,141 млн тонн, падение на 9,8%), США (7,647 млн тонн, рост на 11%), Южная Корея (6,211 млн тонн, падение на 1,5%), РФ (5,790 млн тонн, падение на 4,5%), Германия (3,410 млн тонн, падение на 7,2%), Бразилия (2,933 млн тонн, рост на 2,3%), Турция (2,565 млн тонн, падение на 19,5%) и Иран (2,230 млн тонн, падение на 2,6%).
Далее следуют Тайвань (КНР, 2,010 млн тонн, рост на 10,4%), Италия (1,959 млн тонн, падение на 3,6%) и Украина (1,850 млн тонн, падение на 4,9%).
В целом в январе 2019 года 64 страны произвели 146,705 млн тонн стали, что на 1% выше января-2018.
Как сообщалось, Украина в декабре-2018 снизила производство стали на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,885 млн тонн.
В целом за 2018 год в первую десятку вошли: Китай (928,264 млн тонн, рост на 6,6%), Индия (106,463 млн тонн, рост на 4,9%), Япония (104,328 млн тонн, падение на 0,3%), США (86,698 млн тонн, рост на 6,2%), Южная Корея (72,463 млн тонн, рост на 2%), РФ (71,680 млн тонн, рост на 0,3%), Германия (42,440 млн тонн, падение на 2%), Турция (37,312 млн тонн, падение на 0,6%), Бразилия (34,735 млн тонн, рост на 1,1%) и Иран (25 млн тонн, рост на 17,7%).
На 11-м месте - Италия (24,475 млн тонн, рост на 1,7%), на 12-м - Тайвань (КНР, 23,230 млн тонн, рост на 3,5%) и на 13-м - Украина (21,1 млн тонн, падение на 1,1%).
За 2018 год 64 страны произвели 1 млрд 789,612 млн тонн стали, что на 4,5% больше, чем за 2017 год.
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