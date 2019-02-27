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Госбюджет в январе-2019 выполнен с дефицитом 12 млрд грн - Госказначейство
15:49 26.02.2019 |
Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января 2019 года составил 11,93 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда составил 18,2 млрд грн при плане в 15,82 млрд грн, свидетельствуют обнародованные во вторник данные Государственной казначейской службы.
Согласно материалам ГКСУ, дефицит бюджета был в основном профинансирован за счет изменения остатков средств бюджетов - 11,75 млрд грн, в том числе 16,6 млрд грн по общему фонду.
Госказначейство сообщило, что приватизация принесла в январе 122,28 млн грн, финансирование за счет выпуска ценных бумаг - 2,455 млрд грн.
Согласно отчету, местные бюджеты закрыли указанный период с профицитом 11,53 млрд грн, в том числе по общему фонду - 10,56 млрд грн. Однако сводный бюджет в январе был сведен с дефицитом 399,3 млн грн, в том числе по общему фонду профицит составил 7,6 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ.
Доходы госбюджета составили в январе 54,55 млрд грн, в том числе общий фонд - 44,247 млрд грн при плане 54,57 млрд грн, указала ГКСУ.
Что касается расходов, то за январь этого года они превысили 65,81 млрд грн, по общему фонду было потрачено 61,71 млрд грн, показывают материалы ведомства.
Доходы местных бюджетов в январе составили 43,83 млрд грн, в том числе по общему фонду - 41,46 млрд грн, тогда как расходы - 32,3 млрд грн и 30,9 млрд грн соответственно.
Как сообщалось, госбюджет по итогам 2018 года выполнен с дефицитом 59,2 млрд грн при утвержденном в законе о госбюджете уровне 94,1 млрд грн.
Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда - 928,51 млрд грн, а расходы - соответственно 1 трлн 112,13 млрд грн и 1 трлн 5,77 млрд грн.
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