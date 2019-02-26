Агентство по поиску коррупционных активов отчиталось о найденном за год

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в 2018 году выявило корпоративные права на 21,16 млрд грн и ценные бумаги на 557 млн грн.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава агентства Антон Янчук.

По его словам, кроме этого АРМА выявила 1093 объекта недвижимости, 4457 земельных участков, 3758 транспортных средств.

Янчук обратил внимание, что Нацагентство действует только после обращений соответствующих органов, которых в прошлом году было 1064. Больше всего по вопросу розыска активов обращались органы прокуратуры (493 обращения), Нацполиция (275) и НАБУ (134). "Вся эта информация была задокументирована и выявлена по запросам правоохранительных средств, после чего ретранслирована заявителям", - сказал он.

Янчук добавил, что в прошлом году было арестовано более 220 объектов недвижимости, что он считает неплохим результатом. Также он добавил, что на функционирование АРМА в госбюджете-2018 было предусмотрено 253,21 млн грн, из которых было использовано 92,69 млн грн, а остальные средства были возвращены в казну.

Справка УНИАН. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), начало выполнение своих функций - розыск активов с целью их ареста по уголовным производствам и управление арестованным имуществом - в октябре 2017 года.